Когда DiRT 5 поступила в продажу, PC-игроки практически сразу раскритиковали компьютерную версию игры за никудышную оптимизацию и крайне нестабильную работу. Похоже, за прошедшие с момента выхода игры десять с лишним дней ситуация не была исправлена, поскольку на просторах ресурса SteamDatabase удалось выяснить, что пиковое число игроков в DiRT 5 за последние сутки составило всего 243 человека.

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Всё бы ничего, но даже в день релиза пиковое число игроков составляло всего 824 человека. К слову, падение популярности серии DiRT имеет устойчивую тенденцию. Для сравнения, предыдущий проект франшизы — DiRT Rally 2.0 — довольствовался в Steam пиковым показателем почти в 3400 игроков. Наиболее успешной же в Steam была DiRT Rally с пиковым «онлайном» в 20 343 игрока.

На текущий момент DiRT 5 довольствуется 51-процентным пользовательским рейтингом на основании 577 рецензий. Вряд ли даже исправление всех багов и технических недоработок выправит ситуацию: поезд уже ушёл, вернее, умчался.