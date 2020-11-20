Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077

Теперь всё совсем серьёзно.
6
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

За три недели до выхода Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED решили опубликовать обновлённые и расширенные системные требования своего проекта. Теперь известно, какой конфигурацией компьютера надо обладать, чтобы действительно «выкрутить» все настройки на максимум.

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Во всех случаях разработчики рекомендуют использовать 64-разрядную Windows 10 и не менее 70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе, поэтому для экономии времени мы в данном материале укажем только те пункты, которые отличаются от категории категории.

Минимальные (1080p, низкие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i5-3570K ил AMD FX-8310;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.

реклама

Рекомендованные (1080p, высокие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060/1660 Super или AMD Radeon RX 590.

Высокие (1440p, ультравысокие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT.

реклама

Ультра (4K, ультравысокие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные с трассировкой лучей (1080p, RT Medium):

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060.

реклама

Высокие с трассировкой лучей (1440p, RT Ultra):

  • процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070.

Ультравысокие с трассировкой лучей (4K, RT Ultra):

  • процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080.

И в качестве небольшого бонуса — немножко свежего геймплея Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом.

Релиз игры, надеемся, всё же состоится 10 декабря.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
6
Horizon Zero Dawn доберётся до GOG на следующей неделе
2
Трейлер и первые подробности крупнейшего обновления The Cayo Perico Heist для GTA Online
+
В феврале выйдет градостроительный симулятор Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии
+
Civilization VI получила дополнение с Вавилоном и интересным игровым режимом
+
Видео: графические изменения в улучшенных версиях BloodRayne и BloodRayne 2
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 110
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 90
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 77
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 83
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Собираем ультрабюджетный игровой компьютер для нетребовательных геймеров – экономим вместе с AMD
33
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
77
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
54
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
83
Чёрная пятница в KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на всё программное обеспечение
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
10
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Обзор кнопочного телефона BQ 2824 Tank T со встроенным термометром
6

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
20:20
Это если гнать проц и снимать лимит, если ватт 150, а больше он и не потребляет кроме стресс тестив, то любой хватит, в играх он и 95 ватт не выбирает, уже скажем 2 года трудится 9700к на очень просто...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Сергей Vorvort
20:20
Сочувствую, но что мешает покупать видеокарты за границей? Там и выбор больше и с доступностью получше. Я без проблем купил Radeon VII на старте продаж в марте 2019 в Германии, пока российские покупат...
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
CoverLocker
20:19
То есть на 7й винде только с низкими?
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
McArcher
20:16
Загадка: Услышал звон, да не знает, где он. Ответ: Зелот.
Microsoft существенно урежет доступ к правам «Администратора» на операционной системе Windows 10
RangerXP
20:16
Мне понравилась и сюжетом и геймплеем. Действительно достойная прохождения игра с хорошей оптимизацией при приятной графике.
Horizon Zero Dawn доберётся до GOG на следующей неделе
Сергей Сергей
20:14
я думаю как только пойдет немного спад продаж 5800Х и 5600Х так сразу и выйдет БИОС для Х370
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
Сергей Сергей
20:13
ты шо там смешной??? они благодаря этой фишке уже 3 раза продали процессор вместо 1 раз)) а то что производители матплат немного недополучили, так АМД это не сильно волнует)) и если бы не бюыло этой ...
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
t-dirt
20:12
о, переобулся тоже. шестёрка нещасная. чё, крепости яиц не хватило оставаться на своём любимом красном кале?
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Сергей Vorvort
20:12
Автор, пожалей свой труд! Хватит уже гонять тесты на престарелой, никому не интересной сборке! Или ищи такие темы, которые затрагивают всех оверклокеров.
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
Святополк Хохлокост
20:11
как там жизнь на мешевой шине? 8700К в играх догнал или еще нет?) ахахах
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем