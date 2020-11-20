За три недели до выхода Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED решили опубликовать обновлённые и расширенные системные требования своего проекта. Теперь известно, какой конфигурацией компьютера надо обладать, чтобы действительно «выкрутить» все настройки на максимум.

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Во всех случаях разработчики рекомендуют использовать 64-разрядную Windows 10 и не менее 70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе, поэтому для экономии времени мы в данном материале укажем только те пункты, которые отличаются от категории категории.

Минимальные (1080p, низкие настройки графики):

процессор: Intel Core i5-3570K ил AMD FX-8310;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.

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Рекомендованные (1080p, высокие настройки графики):

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060/1660 Super или AMD Radeon RX 590.

Высокие (1440p, ультравысокие настройки графики):

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT.

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Ультра (4K, ультравысокие настройки графики):

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные с трассировкой лучей (1080p, RT Medium):

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060.

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Высокие с трассировкой лучей (1440p, RT Ultra):

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070.

Ультравысокие с трассировкой лучей (4K, RT Ultra):

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080.

И в качестве небольшого бонуса — немножко свежего геймплея Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом.

Релиз игры, надеемся, всё же состоится 10 декабря.