GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
За три недели до выхода Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED решили опубликовать обновлённые и расширенные системные требования своего проекта. Теперь известно, какой конфигурацией компьютера надо обладать, чтобы действительно «выкрутить» все настройки на максимум.
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Во всех случаях разработчики рекомендуют использовать 64-разрядную Windows 10 и не менее 70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе, поэтому для экономии времени мы в данном материале укажем только те пункты, которые отличаются от категории категории.
Минимальные (1080p, низкие настройки графики):
- процессор: Intel Core i5-3570K ил AMD FX-8310;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.
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Рекомендованные (1080p, высокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060/1660 Super или AMD Radeon RX 590.
Высокие (1440p, ультравысокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT.
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Ультра (4K, ультравысокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Минимальные с трассировкой лучей (1080p, RT Medium):
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060.
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Высокие с трассировкой лучей (1440p, RT Ultra):
- процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070.
Ультравысокие с трассировкой лучей (4K, RT Ultra):
- процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080.
И в качестве небольшого бонуса — немножко свежего геймплея Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом.
Релиз игры, надеемся, всё же состоится 10 декабря.
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