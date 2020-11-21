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Другое

Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза

А вот это неприятно.
9
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Вчера вечером CD Projekt RED опубликовала предельно подробные обновлённые системные требования Cyberpunk 2077 аж в семи категориях, три из которых посвящены трассировке лучей. Подобный подход к оглашению системных требований проекта только приветствуется, однако игроки сразу заметили, что в категориях требований для трассировки лучей отсутствуют графические ускорители от компании AMD.

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Учитывая, что в Cyberpunk 2077 трассировка лучей базируется на API DirectX Raytracing (DXR), подобное развитие событий вызвало недопонимание и даже подозрения в том, что никакой трассировки лучей на новеньких видеокартах от AMD в долгожданной новинке вовсе не будет. К счастью, нашлись игроки с активной гражданской позицией, задавшие соответствующий вопрос непосредственно менеджеру CD Projekt RED по связям с общественностью Марчину Момоту.

По словам господина Момота, на релизе в Cyberpunk 2077 поддержки рейтрейсинга на видеокартах AMD не будет, однако разработчики сотрудничают с компанией, чтобы как можно быстрее внедрить эту функцию. Сколь долго придётся ждать, впрочем, не уточняется.

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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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oldschoolgamer
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У красных тоже обезьяний рынок. Пока только цивилизованно можно получить nextgen консоль. Кто делал предзаказ спокойно приходят в магаз и забирают.
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Valik Banec
13:16
Пофигу наличие. Вопрос что цены х2. Смысл.
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SpeedT
13:16
Ну для АМДшников, которые просто смотрят со стороны - так оно и есть. А у нас даже самые дикие ждуны с релиза уже ВСЕ получили карты (3080). Не получили только те, у кого нет денег или кто не монитор...
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kiberman
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Каа
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Нет, и ещё раз нет. Этого достаточно за глаза и уши!
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SpeedT
13:14
При этом с самого первого дня хоть кто-то покупал стабильно карты даже в России. А где ваша АМД с ДВУМЯ месяцами форы? И того хуже. Если нерефы не исправят ситуацию, то шутки про "ранний релиз 30-й се...
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oldschoolgamer
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Как бы продавались, а сейчас например 3080 полностью ушли с рынка. Это подтверждал один крупный российский сетевой магазин в свое блоге. Другой на интересные модели, которые как бы были, поставил стат...
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Юра Репченко
13:11
У поляков движки всегда так се были.
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза
Terex VS
13:09
удивляют просадки при включении этой фичи в ряде игр. такое впечатление, что разрабы в обоих лагерях не знают куда сунуть. хотя 5 лет прошло с DX12 лузеры кругом
MSI выпустила новую версию BIOS, увеличивающую производительность ПК до 10% – Ryzen+Radeon (SAM)
SpeedT
13:04
Контрол и Легион передают привет. Разработчики пока плохо работают с РТ-блоками АМД карт. Все-таки только-только появились. С Нвидией уже разработчики давно работают
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза
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