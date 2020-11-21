Вчера вечером CD Projekt RED опубликовала предельно подробные обновлённые системные требования Cyberpunk 2077 аж в семи категориях, три из которых посвящены трассировке лучей. Подобный подход к оглашению системных требований проекта только приветствуется, однако игроки сразу заметили, что в категориях требований для трассировки лучей отсутствуют графические ускорители от компании AMD.

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Учитывая, что в Cyberpunk 2077 трассировка лучей базируется на API DirectX Raytracing (DXR), подобное развитие событий вызвало недопонимание и даже подозрения в том, что никакой трассировки лучей на новеньких видеокартах от AMD в долгожданной новинке вовсе не будет. К счастью, нашлись игроки с активной гражданской позицией, задавшие соответствующий вопрос непосредственно менеджеру CD Projekt RED по связям с общественностью Марчину Момоту.

По словам господина Момота, на релизе в Cyberpunk 2077 поддержки рейтрейсинга на видеокартах AMD не будет, однако разработчики сотрудничают с компанией, чтобы как можно быстрее внедрить эту функцию. Сколь долго придётся ждать, впрочем, не уточняется.

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Not for the release but we are working together with AMD to introduce this feature as soon as we can. — Marcin Momot (@Marcin360) November 20, 2020

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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря.