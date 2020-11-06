Издание WCCFTech побеседовало с представителем NVIDIA Брайаном Берке на тему трассировки лучей, и интервью плавно перетекло в обсуждение недавнего слуха о том, что «лучевая» технология в Cyberpunk 2077 будет эксклюзивной для графических ускорителей от NVIDIA. Учитывая, что именно NVIDIA «форсировала» тему трассировки лучей в Cyberpunk 2077, поверить в этот слух было несложно.

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К счастью для многих, Берке опроверг данную информацию и уточнил, что в Cyberpunk 2077 используется стандартный API DirectX Raytracing (DXR), который будет работать с любым совместимым графическим процессором. Непосредственно в Cyberpunk 2077, по словам Берке, нет никаких проприетарных технологий трассировки лучей от NVIDIA.

Стоит напомнить, что в Cyberpunk 2077 используется четыре вида трассировки лучей: технология в игре будет применяться для реалистичного рассеянного затенения и рассеянного освещения, а также правдоподобных отражений и теней.

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Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря. По всей видимости, теперь уже совсем-совсем, «железобетонно» точно.