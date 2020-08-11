Релиз Halo Infinite отложили до 2021 года, зато Xbox Series X выйдет в ноябре
Сегодня у разработчиков игр день объявлений о переносах дат выхода своих проектов. Утром в следующий год «уехала» Vampire The Masquerade Bloodlines 2, затем на неделю задержали выход DiRT 5, и вот, «добить» плохими новостями нас решила студия 343 Industries — на следующий год откладывается и Halo Infinite.
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Вместе с тем Microsoft сообщила о том, что консоль Xbox Series X выйдет в ноябре; таким образом, Halo Infinite не сможет стать стартовой «некстгенной» игрой, роль которой ей предназначалась.
Официально обозначенная причина — студия не успевает выпустить Halo Infinite в этом году. Причин несколько, но конкретно указана лишь пандемия COVID-19. Как пишет глава 343 Industries Крис Ли, выигранное дополнительное время позволит студии сделать Halo Infinite самой амбициозной частью серии.
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Стоит отметить, что во время премьерного показа геймплея Halo Infinite игроки были неприятно удивлены поразительно низким качеством графического исполнения новинки, после чего разработчикам даже приходилось неоднократно оправдываться. Скорее всего, именно в этом и кроется главная причина переноса, но указать её не хватило силы духа.
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