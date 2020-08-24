Две недели назад студия 343 Industries сообщила о том, что релиз Halo Infinite откладывается до следующего года, так что новинке не удастся войти в стартовый «пакет» игр для Xbox Series X. Но, похоже, это ещё не все тревожные известия о новом проекте в культовой серии. Как сообщил на форуме ResetEra пользователь, якобы хорошо знакомый с ситуацией внутри 343 Industries, разработчики рассматривают возможность полного отказа от выпуска Halo Infinite на устаревшей консоли Xbox One.

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Сообщается, что у рабочей версии Halo Infinite для Xbox One наблюдаются проблемы с производительностью: на консоли уходящего поколения новинка воспроизводится в разрешении даже ниже 900p и имеет серьёзные проблемы с загрузкой материалов (ассетов). Разработчики планируют изменить механизм загрузки ассетов на уровне движка, улучшить трассировку лучей, геометрию уровней, эффекты постобработки и многое другое, с чем Xbox One попросту не справится. Не исключается, что впоследствии игру и вовсе отложат до 2022 года.

Естественно, данную информацию следует воспринимать со здоровым скептицизмом, но крайне негативная реакция сообщества, последовавшая после премьерного показа геймплея Halo Infinite, невольно наталкивает на мысль о том, что разработчики всерьёз решили в значительной степени переделать технический аспект проекта.