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CD Projekt RED отреагировала на слухи и напомнила, что Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря

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Сегодня утром в Сети с подачи относительно авторитетного инсайдера появилась информация о том, что перенос релиза Cyberpunk 2077 на 10 декабря якобы будет не последним, и что в этом году игра на прилавках не появится. Слухи распространились со скоростью пожара при сильном ветре, поэтому естественно, что разработчики из CD Projekt RED не могли остаться в стороне и отреагировали на них.

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Так, на официальных страницах Cybrepunk 2077 в социальных сетях появились обновлённые баннеры игры с указанием даты выхода — 10 декабря. Таким образом разработчики сообщают нам о серьёзности своих намерений.

Стоит напомнить, что причиной последнего переноса выхода самого ожидаемого проекта последних лет стали проблемы с доведением до ума версий для консолей уходящего поколения; версии для PC и «некстгена» функционируют хорошо. Иными словами, процесс тормозят устаревшие игровые платформы, сама Cyberpunk 2077 полностью готова к прохождению.

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