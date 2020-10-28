Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
Вчерашняя новость об очередном переносе релиза Cyberpunk 2077, который случился несмотря на отправку игры в печать и переход сотрудников студии CD Projekt RED на шестидневную рабочую неделю, закономерно вызвала всплеск активности в игровом сегменте Сети. Также заволновались и инвесторы головной компании CD Projekt, выступить перед которыми пришлось её руководителю и соучредителю Адаму Кичиньскому.
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Как уточнил господин Кичиньский, в теории компания могла бы выпустить Cyberpunk 2077 в обозначенный ранее день 19 ноября, однако дополнительные три недели позволят разработчикам исправить недочёты и довести проект до необходимого уровня качества.
По словам главы CD Projekt, ситуация с переносом Cyberpunk 2077 на 10 декабря отличается от предыдущих переносов: PC-версия проекта уже готова, версии для консолей нового поколения также работают хорошо. Дополнительное время необходимо, чтобы довести до ума версии для консолей уходящего поколения.
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Почему нельзя было разделить релиз на «PC и "некстген" отдельно, а "пастген" отдельно», неясно; видимо, так поступать не принято. Руководство компании считает, что длительное ожидание полностью оправдается, и игроки обратят внимание на вложенный в игру труд.
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