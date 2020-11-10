Слух: Cyberpunk 2077 может не выйти в этом году
По последним данным, которые оставались актуальными вплоть до сегодняшнего дня, релиз ожидаемой ролевой игры Cyberpunk 2077 должен состояться 10 декабря. Перенос релиза на указанную дату случился совсем недавно — и это после объявления об уходе игры на «золото», к слову. А сегодня пользователь Twitter с именем Tiffany Treadmore намекнул, что Cyberpunk 2077 может выйти только в 2021 году.
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Конечно, сообщение непонятного анонимного пользователя не стоило бы принимать во внимание, но есть одно интересное обстоятельство: ранее Tiffany Treadmore подтвердил статус проверенного инсайдера, опубликовав информацию о полной отмене выставки E3 в 2020 году и программу одного из мероприятий Nintendo Direct. Вот здесь указанный доброжелатель из Twitter пишет только намёками, но не утверждениями. Но в комментариях к посту Tiffany утверждает, что с Cyberpunk 2077 не всё хорошо и её ждёт неминуемый перенос.
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Прав ли был Tiffany Treadmore – узнаем ровно через месяц. А пока будем считать, что CD Projekt RED собирается выпустить свой ролевой экшен 10 декабря на PC, PS4, Xbox One и консолях нового поколения. Зря что ли рекламу на автобусы и дома клеили?
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