По традиции, разработчики из Supermassive «протизерили» House of Ashes — новую главу серии The Dark Pictures — ещё в прошлом месяце внутри предыдущей части (Little Hope). Однако её полноценный анонс состоялся только сегодня: сопутствующий видеоролик и первые подробности прилагаются.

По сюжету, в House of Ashes мы попадаем в Ирак образца 2003 года: Рейчел Кинг присоединяется к элитному военному отряду с целью исследования скрытого в горной системе Загрос подземного завода по производству химического оружия. По прибытии на указанное в координатах место наша группа попадает в засаду, но спасается благодаря внезапному землетрясению. И наша группа, и наши противники проваливаются под землю, где обнаруживают древний храм шумерской цивилизации. Теперь бойцам противоборствующих сторон придётся работать сообща, чтобы найти выход из этой обители зла.

Релиз The Dark Pictures House of Ashes состоится в следующем году на всех актуальных (и теряющих актуальность тоже) платформах.