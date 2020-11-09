Пустыня и древний храм: первые подробности The Dark Pictures House of Ashes
По традиции, разработчики из Supermassive «протизерили» House of Ashes — новую главу серии The Dark Pictures — ещё в прошлом месяце внутри предыдущей части (Little Hope). Однако её полноценный анонс состоялся только сегодня: сопутствующий видеоролик и первые подробности прилагаются.
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По сюжету, в House of Ashes мы попадаем в Ирак образца 2003 года: Рейчел Кинг присоединяется к элитному военному отряду с целью исследования скрытого в горной системе Загрос подземного завода по производству химического оружия. По прибытии на указанное в координатах место наша группа попадает в засаду, но спасается благодаря внезапному землетрясению. И наша группа, и наши противники проваливаются под землю, где обнаруживают древний храм шумерской цивилизации. Теперь бойцам противоборствующих сторон придётся работать сообща, чтобы найти выход из этой обители зла.
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Релиз The Dark Pictures House of Ashes состоится в следующем году на всех актуальных (и теряющих актуальность тоже) платформах.
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