Слухи о существовании графически обновлённой версии оригинальной трилогии Mass Effect регулярно появляются уже столь продолжительное время, что трудно верить в их безосновательность. Более того, несколько часов назад отдельные представители Electronic Arts то ли случайно, то ли «случайно» порекомендовали посетить сегодня блог студии BioWare, а журналист издания VentureBeat в своём Twitter опубликовал нарочно замыленное изображение обложки обновлённого издания культовой серии.

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Согласно неподтверждённой информации, анонс проекта состоится сегодня, в «День N7», примерно в 19:00 по московскому времени, после чего пройдёт прямая трансляция с участием «голосов Mass Effect» (актёров озвучания, подаривших свои голоса персонажам вселенной).

Ранее в Сети с подачи всё того же журналиста VentureBeat Джеффа Грабба поступала информация о том, что обновлённая трилогия носит название Mass Effect Legendary Edition, и что её релиз состоится только в следующем году. Причина тому — технические проблемы с ремастером первой Mass Effect.

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Что же, до возможного анонса остались считанные часы, тогда-то всё и станет ясно. Надеемся, нам не придётся обновлять эту заметку со словами «Нет, анонса не случилось».