Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: ремастер трилогии Mass Effect выйдет, но не в этом году

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

Несмотря на то, что слухи о ремастере трилогии Mass Effect появляются поразительно регулярно, а слухи на ровном месте не возникают, Electronic Arts до сих пор не анонсировала проект, не говоря уже об оглашении даты его выхода. Согласно информации журналиста VentureBeat Джеффа Грабба, который раньше уже отмечался в Сети публикациями на тему ремастера трёх частей Mass Effect, это неспроста: издатель решил отложить релиз проекта до следующего года.

реклама

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Переносу поспособствовали две причины, и пандемия, что характерно, не главная из них. По сведениям Грабба, у разработчиков возникли проблемы с усовершенствованием первой части Mass Effect, и на текущий момент она не соответствует уровню качества ремастеров Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Руководство Electronic Arts решило не выпускать ремастер трилогии в таком виде, потому что он может произвести резко отрицательное первое впечатление. А первое впечатление, как известно, самое важное.

Сообщается, что в ремастере Mass Effect наблюдаются проблемы как с визуальной частью, так и непосредственно с игровым процессом, но радует то, что разработчики в курсе проблем, знают, как их решать и осведомлены о желаниях фанатов серии.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

electronic arts bioware mass effect
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: ремастер трилогии Mass Effect выйдет, но не в этом году
+
Обновление PC-версии Crysis Remastered решило проблемы с трассировкой лучей и исправило ряд ошибок
1
Тестирование Halo 4 на PC планируют провести до конца октября
+
Capcom хотела бы выпустить Resident Evil Village на PS4 и Xbox One
1
Первые игры серии Metal Gear стали доступны в GOG
6
Жутковатый сюжетный трейлер хоррора The Medium
2

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 76

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
258
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
76
5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome
52
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
15
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
42
Необычные видеокарты - со съемным чипом, четырехчиповые, с собственным блоком питания и другие
19
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
9
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
12
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
9
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов

Сейчас обсуждают

D3m0n
23:58
4 курс это хорошее время, завидую! Только время сейчас неудачное, у нас в 2006-2007 повеселее было без карантинов и прочей хрени...
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
sgs
23:58
Дичайший тест конечно. В реале только редкий извращенец создаст подобную нелогичную комбинацию. Купить проц за 40К чтобы поставить его в плату за 8К да еще и в обрезанном формате. Для сборки душных су...
Лучшее предложение из 4 недорогих плат MicroATX с чипсетом AMD B550 для процессоров Ryzen, результаты тестов
korney
23:54
И вся эта ебулда будет держаться на хлипком разъёме и одном винтике? Монолита с попутным обдувом более чем достаточно. Любопытно ценник на это убожество увидеть.
Башенные кулеры теперь доступны и для твердотельных накопителей — встречайте ICY BOX от RaidSonic
Morph ☢
23:52
Конечно не младшая ! Ну это каким дурачком надо быть чтобы в это верить .... Первая выходит карта мидл топ, это закон рынка ! Всегда так было. Её и тестируют, младшие модели которые оснащаются обрезка...
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
Morph ☢
23:49
100% враньё! Это и моей племяннице понятно которая в школу ходит и компьютер называет процессором.
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
Весёлый Путешественник
23:48
Поко х3 поинтересней будет,есть уже на маркете за 23-24 т.р.
Realme 6 Pro сильно подешевел – прекрасная альтернатива для Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 90-Гц дисплеем и универсальной основной камерой по низкой цене
Morph ☢
23:48
Который год подряд они создают инфоповод только.... а в итоге добираются уровня прошлого топа от nVidia. А фанаты как обычно надеются, надеются и сглатывают. И в этом году чуда не произойдёт. Единств...
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
Fizik56
23:47
Что бы воровать, надо иметь смелость. Откуда смелость у задрота написавшего такое?
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
Morph ☢
23:43
Конечно, это маркетинговые утечки. Всегда так было, а красные хомячки ведутся. Ждите тесты. По-любому будут карты слабее, а вот цена это уже более интересный вопрос.
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
ОвEрКл0keРс
23:43
Дайте мне AMD APU с 8 ядрами Zen2 и GPU уровня RDNA2 с 2048 шейдерами и никакие мне радики 6000 не нужны! Я вон на веге 11 сижу и вполне хватает в сталкаша в выходные погонять.
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем