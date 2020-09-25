Несмотря на то, что слухи о ремастере трилогии Mass Effect появляются поразительно регулярно, а слухи на ровном месте не возникают, Electronic Arts до сих пор не анонсировала проект, не говоря уже об оглашении даты его выхода. Согласно информации журналиста VentureBeat Джеффа Грабба, который раньше уже отмечался в Сети публикациями на тему ремастера трёх частей Mass Effect, это неспроста: издатель решил отложить релиз проекта до следующего года.

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Переносу поспособствовали две причины, и пандемия, что характерно, не главная из них. По сведениям Грабба, у разработчиков возникли проблемы с усовершенствованием первой части Mass Effect, и на текущий момент она не соответствует уровню качества ремастеров Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Руководство Electronic Arts решило не выпускать ремастер трилогии в таком виде, потому что он может произвести резко отрицательное первое впечатление. А первое впечатление, как известно, самое важное.

Сообщается, что в ремастере Mass Effect наблюдаются проблемы как с визуальной частью, так и непосредственно с игровым процессом, но радует то, что разработчики в курсе проблем, знают, как их решать и осведомлены о желаниях фанатов серии.