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Blizzard считает, что благодаря ИИ в её играх стало меньше «токсичности»

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Компания Blizzard долгое время пытается решить проблему «токсичного» поведения игроков в чатах игр. По такому случаю ещё в 2019 году разработчики стали использовать машинное обучение ИИ для модерации текстового чата. И, если верить президенту Blizzard, которого мы уже сегодня видели и слышали в другой новости, то после внедрения технологии «токсичность» общения снизилась.

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Самое главное, что умеет и что делает намного быстрее эта система на базе ИИ — просмотр «репортов» об оскорблениях. Соответственно, и наказания за нарушения правил общения прилетают негодникам намного быстрее. Изначально программную разработку использовали только в Overwatch и Heroes of the Storm, но с недавних пор систему расширили до общих каналов World of Warcraft. По словам директора Blizzard, после такого внедрения поведение отдельных игроков улучшилось, количество присылаемых «репортов» снизилось в два раза, вероятность рецидива тоже уменьшилась.

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Теперь для разработчиков сейчас самое главное — это улучшать скорость системы и её точность. Будем надеяться, что в стенах Blizzard есть люди, которые понимают, что «токсичность» игроков далеко не всегда выражается в одних лишь оскорбительных сообщениях.

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