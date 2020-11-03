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Доступ к BlizzConline будет полностью бесплатным

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Как мы все помним, выставка BlizzCon 2020, которая должна была случиться этой осенью, перенесена на первую половину следующего года. Пандемия коронавируса ставит свои ограничения для организаторов массовых мероприятий, поэтому выставка целиком пройдет в онлайн-режиме и будет называться BlizzConline. Впрочем, это не единственное изменение.

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Обширная «оффлайн»-составляющая была доминирующей темой у организаторов, билеты на неё раскупали необычайно быстро. Всем тем игрокам, кто не успел или не смог самолично посетить BlizzCon, приходилось довольствоваться просмотром трансляций. И вот здесь было разделение на бесплатную часть программы и ту, что становилась доступной только после покупки специального билета-пропуска. Последний не только открывал для просмотра многочисленные стримы разработчиков, но и выписывал небольшие косметические бонусы для игр Blizzard. Например, в Overwatch есть парочка уникальных скинов для персонажей, которые выдавались за покупку виртуального билета. Что до бесплатных материалов выставки, то там всё ограничивалось пачкой новостей и доступом к церемонии открытия с последующей пресс-конференцией.

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В случае с BlizzConline всё будет иначе. Blizzard решила полностью отказаться от условно-бесплатной модели доступа к просмотру материалов. Теперь абсолютно все игроки смогут с первого дня изучать все свежие материалы по играм студии. Президент Blizzard Джей Аллен Брэк подготовил специальное обращение, благодаря которому можно кое-что узнать о запланированной программе BlizzConline.

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На виртуальном мероприятии точно будут обсуждать и показывать World of Warcraft, дополнение для Hearthstone, Diablo IV и Overwatch 2. Сама BlizzConline пройдет с 19 по 20 февраля 2021 года. Тогда же компания Blizzard будет отмечать и своё 30-летие. Посмотрим, какие сюрпризы она для нас приготовила.

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Доступ к BlizzConline будет полностью бесплатным
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