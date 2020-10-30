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Симулятор выживания Chernobylite выйдет на консолях, включая некстген

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Разработчики из польской студии The Farm 51 заручились поддержкой издательства All in! Games. Благодаря этому симулятор выживания Chernobylite должен выйти на консолях. Причём, не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на некстгене. Случиться это должно только в будущем году, а пока Chernobylite пребывает в раннем доступе Steam. И ещё в секции Games in Development от цифрового магазина GOG.com.

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Вместе с публикацией информации о консольных релиза разработчики из The Farm 51 представили большой отчёт о проделанной работе. Контент большого седьмого патча уже доступен для опробования. Он получил довольно необычное название «Женщина в красном платье», включает в себя сюжетные миссии «Горькая правда» и «Чёрный Сталкер». Игрок, прошедший оба этих задания, сможет поближе познакомиться с парочкой основных персонажей.

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Патч целиком и полностью посвящён судьбам и историям отдельных персонажей. Туда ещё вложены сценарии «Женщина в красном платье» и «Похищение технологий Ариадны». Для понимающих. Точных сроков выхода полной версии Chernobylite пока никто не называл. Зато мы точно знаем, что разработчики выпустят до релиза ещё один большой патч.

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the farm 51 chernobylite all in games
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