Симулятор выживания Chernobylite выйдет на консолях, включая некстген
Разработчики из польской студии The Farm 51 заручились поддержкой издательства All in! Games. Благодаря этому симулятор выживания Chernobylite должен выйти на консолях. Причём, не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на некстгене. Случиться это должно только в будущем году, а пока Chernobylite пребывает в раннем доступе Steam. И ещё в секции Games in Development от цифрового магазина GOG.com.
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Вместе с публикацией информации о консольных релиза разработчики из The Farm 51 представили большой отчёт о проделанной работе. Контент большого седьмого патча уже доступен для опробования. Он получил довольно необычное название «Женщина в красном платье», включает в себя сюжетные миссии «Горькая правда» и «Чёрный Сталкер». Игрок, прошедший оба этих задания, сможет поближе познакомиться с парочкой основных персонажей.
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Патч целиком и полностью посвящён судьбам и историям отдельных персонажей. Туда ещё вложены сценарии «Женщина в красном платье» и «Похищение технологий Ариадны». Для понимающих. Точных сроков выхода полной версии Chernobylite пока никто не называл. Зато мы точно знаем, что разработчики выпустят до релиза ещё один большой патч.
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