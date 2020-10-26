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Слух: ремейк Demon's Souls ушёл в печать в конце сентября
Логично, ведь релиз уже не за горами.

7
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Обычно разработчики игр стараются оповещать свою аудиторию о стадиях производства ожидаемых проектов, однако создатели ремейка Demon’s Souls по каким-то причинам решили не сообщать об отправке игры в печать («на золото»). Впрочем, инсайдер Лэнс Макдональд, специализирующийся в том числе на «соулслайк»-играх, располагает информацией о том, что ремейк Demon’s Souls начали штамповать ещё месяц назад — 24 сентября.

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Более того, Макдональд даже успел поиграть в ремейк и заявить, что разработчикам удалось создать тот самый Demon’s Souls, но с более приятной графикой. В целом инсайдер очень доволен увиденным. К слову, сравнить внешний вид оригинала с ремейком можно в нашем специальном материале.

Релиз ремейка Demon’s Souls состоится 12 ноября на PlayStation 5 в странах так называемой первой волны и 19 ноября — во всём остальном мире (включая Россию).

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bluepoint games demons souls
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Сейчас обсуждают

corsi
11:29
С такими ценами на игры - сами щупайте свой некст-ген. И не факт, что ваши PS5 и х-ящик - минует дефицит.
Слух: ремейк Demon's Souls ушёл в печать в конце сентября
BugzBunny
11:28
класс, выпускайте в серию
Microsoft сделала настоящий холодильник в стиле Xbox Series X и подарила его рэперу Snoop Dogg
Exiton
11:27
Но ведь б/ушный флагман стоит копейки! Таким образом можно только на них и сидеть. Как только вышел новый и люди начинают сбрасывать старый - берёшь его и спокойно на нём сидишь. Чего-то я не понимаю....
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Farid Kovalenko
11:27
А видеокарты то при чём?) нынешние дадут такой же некстген. А так вот насчёт коробокса согласен, я бы его взял тупо вместо видюхи, подписку подключил и не надо никаких апгрейдов проц+видюха+мать+озу.
Слух: ремейк Demon's Souls ушёл в печать в конце сентября
Gosha
11:26
А где 300вт, там и 400+ в разгоне и так далее, да?
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Innerfire
11:24
Ну так зафиксируйте частоту. Этот закон вообще не про частоты, пропускную способность памяти и т.д. Он относится к программированию и алгоритмам. В реальных приложениях всегда есть однопоточный участо...
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Listoman
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А мог бы все это время ждать мощный и дешевый проц! Много потерял.
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