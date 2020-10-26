Слух: ремейк Demon's Souls ушёл в печать в конце сентября
Логично, ведь релиз уже не за горами.
Обычно разработчики игр стараются оповещать свою аудиторию о стадиях производства ожидаемых проектов, однако создатели ремейка Demon’s Souls по каким-то причинам решили не сообщать об отправке игры в печать («на золото»). Впрочем, инсайдер Лэнс Макдональд, специализирующийся в том числе на «соулслайк»-играх, располагает информацией о том, что ремейк Demon’s Souls начали штамповать ещё месяц назад — 24 сентября.
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Более того, Макдональд даже успел поиграть в ремейк и заявить, что разработчикам удалось создать тот самый Demon’s Souls, но с более приятной графикой. В целом инсайдер очень доволен увиденным. К слову, сравнить внешний вид оригинала с ремейком можно в нашем специальном материале.
Релиз ремейка Demon’s Souls состоится 12 ноября на PlayStation 5 в странах так называемой первой волны и 19 ноября — во всём остальном мире (включая Россию).
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