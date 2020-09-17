Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиасты сравнили геймплей ремейка Demon’s Souls с оригиналом

1
Обвал цен на 1660Ti - уже заметно дешевле 20 т.р.
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Вчера поздним вечером Sony провела сентябрьскую презентацию PlayStation 5, в рамках которой показала много свежих игр, в том числе и входящих в стартовую линейку новой консоли. В числе таких игр ремейк Demon’s Souls: вчера разработчики устроили премьеру его игрового процесса, а уже сегодня самоотверженные энтузиасты начали выкладывать видеоролики-сравнения новинки с оригинальной Demon’s Souls. Получилось весьма интересно.

реклама

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Стоит отметить, что основной целью разработчиков ремейка Demon’s Souls было сохранение духа оригинальной игры; это, в принципе, заметно.

реклама

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

bluepoint games demons souls
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Энтузиасты сравнили геймплей ремейка Demon’s Souls с оригиналом
1
От 4 299 рублей до 5 499 рублей: Sony назвала российские цены на эксклюзивы для PlayStation 5
6
Devil May Cry 5 Special Edition порадует трассировкой лучей и новым игровым контентом
+
Final Fantasy XVI официально анонсирована (обновлено)
10
Слэшер Godfall выйдет в один день с PlayStation 5
+
Мрачная деревня — в новом трейлере Resident Evil Village
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
4 сентября 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
281
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
19
10 лучших игровых процессоров сентября 2020 года — сравниваем цены и потенциал
31
Собираем игровой ПК на самом мощном шестиядернике — Core i5-10600K
74
Конфигурирую хороший компьютер для игр за $934
12
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 и ломаем лимит энергопотребления референсной PCB
3
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
21
Разгон комплекта оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 и сравнение с AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666
11
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
18
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
13

Сейчас обсуждают

HuKT0
17:10
Однако...
От 4 299 рублей до 5 499 рублей: Sony назвала российские цены на эксклюзивы для PlayStation 5
muas
17:09
Да вполне.
Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
t3chmob
17:09
Конечно, в корпусе ведь всего 1-2 градуса прибавит с адекватными оборотами корпусных вертушек :)
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
ego0550
17:09
Распаять дешманные некачественные компоненты, у которых большой процент брака и которые будут часто замыкать, при этом еще сэкономив на предохранителях, затем по итогу отказывать в гарантии при прогар...
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Олекс Алекс
17:07
штеудодрочер детектед
Преемники процессоров Intel Meteor Lake обеспечат прирост быстродействия на 80% относительно Skylake
ego0550
17:06
86 градусов при 350Вт на воздухе - на самом деле умеренный нагрев.
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
ego0550
17:05
нельзя увидеть то, чего нет.
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Farid Kovalenko
17:05
Слепой? Всё поменялось, графика, физика, геймплей улучшеный дс3, что еще должно было поменятся? Если менять всю игру, то зачем ремейк, можно было демон соулс 2 сделать с таким успехом.
Энтузиасты сравнили геймплей ремейка Demon’s Souls с оригиналом
ego0550
17:05
Хомячки стоят в сторонке и пускают слюни на тех, кто может себе позволить оплатить свои развлечения ;)
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Dach Dachman
17:04
Это кто доказал? Дядя Петя с соседнего дома?
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем