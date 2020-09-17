Энтузиасты сравнили геймплей ремейка Demon’s Souls с оригиналом
Вчера поздним вечером Sony провела сентябрьскую презентацию PlayStation 5, в рамках которой показала много свежих игр, в том числе и входящих в стартовую линейку новой консоли. В числе таких игр ремейк Demon’s Souls: вчера разработчики устроили премьеру его игрового процесса, а уже сегодня самоотверженные энтузиасты начали выкладывать видеоролики-сравнения новинки с оригинальной Demon’s Souls. Получилось весьма интересно.
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Стоит отметить, что основной целью разработчиков ремейка Demon’s Souls было сохранение духа оригинальной игры; это, в принципе, заметно.
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