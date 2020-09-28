Альфа-тестирование Call of Duty Black Ops Cold War установило рекорд
Как известно, публичное тестирование Call of Duty Black Ops Cold War проводится в несколько этапов, первый из которых недавно успешно завершился. Настолько успешно, к слову, что был установлен рекорд: минувшая «альфа» Black Ops Cold War стала самой загружаемой на PlayStation 4 за всю историю серии Call of Duty. Да, рекорд, можно сказать, притянут за уши, но это всё равно рекорд.
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Напомним, что в Call of Duty Black Ops Cold War мы отправимся в начало 1980-х и должны будем выследить советского агента с позывным «Персей», стремящегося к нарушению мирового баланса сил и изменению хода истории. Сюжетно это прямой сиквел первой Black Ops. Помимо одиночного режима в Black Ops Cold War также представлен мультиплеер с режимами и картами практически на любой вкус.
Релиз игры назначен на 13 ноября.
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