Издательство Devolver Digital совместно со студией Croteam объявили о «вступлении в брак»: отныне разработчики легендарной серии Serious Sam и замечательной головоломки The Talos Principle стали частью «семьи» Devolver Digital. Шутки о бракосочетании имеют под собой определённые основания: дело в том, что компании сотрудничают уже так давно, что трудно сказать, кто кого приобрёл — издатель разработчика или разработчик издателя.

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Напомним, что Croteam недавно выпустила Serious Sam 4, а также подтвердила продолжение работы над сиквелом The Talos Principle. Возможно, после «оформления отношений» производство продолжения данной потрясающей головоломки пойдёт в более быстром темпе.