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Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle

8
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Студия Croteam готовится к сегодняшнему релизу Serious Sam 4, а дальше игру наверняка будут поддерживать патчами и новым контентом. В связи с чем игроки переживают, что времени на производство продолжения увлекательной головоломки The Talos Principle, о котором руководство студии впервые заявило в мае 2016 года, может не остаться, тем более, учитывая тот факт, что за четыре года мы о сиквеле так ничего и не услышали.

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Переживать любителям головоломок, как выяснилось, не стоит: продолжение The Talos Principle, по словам сценариста игра Йонаса Киратзеса, «определённо» выйдет. Сюжет уже подготовлен, студия потихоньку готовит арты и продумывает будущий игровой процесс.

По словам Киратзеса, создавать сиквел The Talos Principle непросто, поскольку первая часть сама по себе была полноценной самодостаточной игрой с завершённым сюжетом, однако длительное ожидание оправдается и новинка порадует любителей жанра.

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Сейчас обсуждают

Владимир Кулешов
15:49
+100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle
Александр Шуфер
15:49
Пещерные рабы так будет правильнее......
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
Moleculo
15:47
думаю, что это вполне вероятно, ведь в трассировке будут задействованы блоки CU, а в бюджетках их будет мало, поэтому недорогим решениям не до трассировки
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
Владимир Кулешов
15:47
Я ночами играл! Такой игры ещё ни когда не видел - просто прелесть!!!!! Жду вторую часть с нетерпением!!!
Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle
Владимир Кулешов
15:46
Не взял только 1 звезду где к ней надо было пройти по воздуху к островку и не решил одну загадку где надо было направить луч на верх дальней пирамиды - и тогда в ближней пирамиде открывался лаз обидно...
Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle
DiLouk
15:46
Все они подготовили. Это изначально были видеокарты оем для сборщиков. Просто их продали обычным покупателям.
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
Moleculo
15:45
Так давно известно, что у Intel нм плотнее, чем у TSMC, они этим неоднократно хвалились. Наверное их 14-нм+++ ~ 10-нм TSMC, но 7-нм все равно выигрывает
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
Scorpion Scorpionoff
15:44
Просто каждый должен заниматься своим делом, человек не может быть асом во всём
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Николай Белов
15:43
когда был новорегом, не понимал ранее почему так ненавидят зелота. Теперь понимаю что и почему уже xD
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
Konstantin Gromov
15:43
Игра шикарная, но под конец игры всё таки несколько головоломок без подсказок не смог пройти :(
Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle
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