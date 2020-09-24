Студия Croteam готовится к сегодняшнему релизу Serious Sam 4, а дальше игру наверняка будут поддерживать патчами и новым контентом. В связи с чем игроки переживают, что времени на производство продолжения увлекательной головоломки The Talos Principle, о котором руководство студии впервые заявило в мае 2016 года, может не остаться, тем более, учитывая тот факт, что за четыре года мы о сиквеле так ничего и не услышали.

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Переживать любителям головоломок, как выяснилось, не стоит: продолжение The Talos Principle, по словам сценариста игра Йонаса Киратзеса, «определённо» выйдет. Сюжет уже подготовлен, студия потихоньку готовит арты и продумывает будущий игровой процесс.

По словам Киратзеса, создавать сиквел The Talos Principle непросто, поскольку первая часть сама по себе была полноценной самодостаточной игрой с завершённым сюжетом, однако длительное ожидание оправдается и новинка порадует любителей жанра.