Бета-тестирование Call of Duty Black Ops Cold War, которое можно расценивать как ограниченную по времени демоверсию, перешло в стадию «на всех платформах» в этот четверг, и практически сразу его участники начали замечать одарённых игроков, моментально реагирующих на передвижение противника и демонстрирующих чудеса точности стрельбы.

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Естественно, речь идёт о читерских программах вроде автоматического наведения и возможности видеть врагов сквозь стены, и в «бете» Call of Duty Black Ops Cold War с подключением туда PC нечистые на руку геймеры стали появляться неприлично часто. Настолько часто, что игроки подняли вопрос об исключении PC из кроссплея с консолями. Ситуация, можно сказать, из ряда вон выходящая; бытует мнение, что разработчики читерских программ потихоньку «обкатывают» свои «творения» перед скорым релизом.

Стоит отметить, что читерство в Call of Duty процветает уже давно: например, разработчики Modern Warfare (2019) и Warzone хоть и блокируют жуликов «волнами» и грозят им дальнейшим «отдыхом» в компании себе подобных, но усилия явно недостаточные, и честные игроки до сих пор проявляют недовольство.

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Бета-тестирование продлили до вторника, 20 октября. Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.