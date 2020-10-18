Участники «беты» Call of Duty Black Ops Cold War уже жалуются на толпы читеров
Бета-тестирование Call of Duty Black Ops Cold War, которое можно расценивать как ограниченную по времени демоверсию, перешло в стадию «на всех платформах» в этот четверг, и практически сразу его участники начали замечать одарённых игроков, моментально реагирующих на передвижение противника и демонстрирующих чудеса точности стрельбы.
реклама
Естественно, речь идёт о читерских программах вроде автоматического наведения и возможности видеть врагов сквозь стены, и в «бете» Call of Duty Black Ops Cold War с подключением туда PC нечистые на руку геймеры стали появляться неприлично часто. Настолько часто, что игроки подняли вопрос об исключении PC из кроссплея с консолями. Ситуация, можно сказать, из ряда вон выходящая; бытует мнение, что разработчики читерских программ потихоньку «обкатывают» свои «творения» перед скорым релизом.
Стоит отметить, что читерство в Call of Duty процветает уже давно: например, разработчики Modern Warfare (2019) и Warzone хоть и блокируют жуликов «волнами» и грозят им дальнейшим «отдыхом» в компании себе подобных, но усилия явно недостаточные, и честные игроки до сих пор проявляют недовольство.
реклама
Бета-тестирование продлили до вторника, 20 октября. Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила