Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Участники «беты» Call of Duty Black Ops Cold War уже жалуются на толпы читеров

1
50% скидки в Ситилинке до конца недели
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке

Бета-тестирование Call of Duty Black Ops Cold War, которое можно расценивать как ограниченную по времени демоверсию, перешло в стадию «на всех платформах» в этот четверг, и практически сразу его участники начали замечать одарённых игроков, моментально реагирующих на передвижение противника и демонстрирующих чудеса точности стрельбы.

реклама

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Естественно, речь идёт о читерских программах вроде автоматического наведения и возможности видеть врагов сквозь стены, и в «бете» Call of Duty Black Ops Cold War с подключением туда PC нечистые на руку геймеры стали появляться неприлично часто. Настолько часто, что игроки подняли вопрос об исключении PC из кроссплея с консолями. Ситуация, можно сказать, из ряда вон выходящая; бытует мнение, что разработчики читерских программ потихоньку «обкатывают» свои «творения» перед скорым релизом.

Стоит отметить, что читерство в Call of Duty процветает уже давно: например, разработчики Modern Warfare (2019) и Warzone хоть и блокируют жуликов «волнами» и грозят им дальнейшим «отдыхом» в компании себе подобных, но усилия явно недостаточные, и честные игроки до сих пор проявляют недовольство.

реклама

Бета-тестирование продлили до вторника, 20 октября. Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Участники «беты» Call of Duty Black Ops Cold War уже жалуются на толпы читеров
1
Песочница Teardown с полностью разрушаемым окружением выйдет уже в конце октября
8
Пошаговая тактика Phantom Brigade с пилотируемыми роботами выйдет в середине ноября
+
Авторы Wasteland 3 показали оценки прессы и напомнили, что напарниками в игре могут быть попугай-матерщинник и кот-майор
1
Watch Dogs: Legion с включённым рейтрейсингом будет работать на Xbox Series и PS5 в разрешении 4K и при 30 fps
8
Отечественный экшен 9 Monkeys of Shaolin поступил в продажу
4

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
49
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
25
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
14
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
7
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
4
Обзор игры MotoGP 20
3
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
4

Сейчас обсуждают

Артём Мячин
11:40
Я бы вам посоветовал, но аудитория тут большая
Выясняем, где и как купить видеокарты Geforce RTX 3080/3090 в России – полная инструкция со ссылками
Дмитрий Соколов
11:38
Ни разу не так))) Россия захотела как с МКС - на паритетных основаниях, но при этом у нас ни денег, ни технологий, ни ресурсов, только великодержавный шовинизм. Нас бы и с МКС тогда прокатили, но экон...
Первый пилотируемый полёт к Марсу и высадка на Красной планете планируются на 2024 год
Олег Анетько
11:37
Дайте угадаю: а 255Вт потребления указаны для базовой частоты?) Если так тогда я верю.
Очередное уточнение частот NAVI21 сводит на нет первоначальную эйфорию поклонников AMD
LoL
11:34
Дизлайки сама Лиза Су ставит. Такая стратегия, ты прав.
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
kaissa
11:34
Это не обзор - где жесткие диски в корпусе? В этом сегменте корпусов не много - так что пусть будет. Но ближайший конкурент БиКвайт. 900 серия (не Про) стоит на 2000 меньше. Зато вентиляторы в компле...
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
ахахах
11:33
охлад у карт неправильный,нужен примерно такой
Выясняем, где и как купить видеокарты Geforce RTX 3080/3090 в России – полная инструкция со ссылками
Михаил Невский
11:32
Задолбали новости эти. Меня как обладателя Ноут 8 про на 128 Гб. Собственно я его и покупал за 18 тысяч. Точнее 19990 руб, а потом ещё дали скидку 2 тысячи. Автору неуд.
Цена Redmi Note 8 Pro рекордно упала на 130$ – NFC, 64 Мп камера, геймерский процессор и зарядка 30 Вт
taurintown
11:31
Не, ну ты видел? (с) БОБРЫ-ЗОМБИ!!! =)))
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
yurius
11:27
У него же есть twitter - значит он проверенный доверенный информатор
Опубликованы предполагаемые характеристики шестиядерного процессора AMD Cezanne
Твоя мамка
11:27
Ставят минус завистливые петушки)
Выясняем, где и как купить видеокарты Geforce RTX 3080/3090 в России – полная инструкция со ссылками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем