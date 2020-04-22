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Потенциальные читеры в Call of Duty Modern Warfare и Warzone будут играть друг с другом

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На выходных мы публиковали новостную заметку, главной темой которой стали страдания пользователей консолей, играющих в Call of Duty Warzone в режиме кроссплея и постоянно встречающих на своём пути к «топ-1» орды читеров с персональных компьютеров. Претензии обоснованные: никому не нравится получать по лицу от «одарённого игрока с реакцией мангуста и меткостью профессионального убийцы».

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Infinity Ward приняла жалобы к сведению и объявила о принятии новых мер. Отныне игроки, пожаловавшиеся на читера, будут получать уведомление о его блокировке, в игру вводятся дополнительные обновления безопасности, а студия направит больше ресурсов на искоренение проблемы нечистых на руку игроков.

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Но самое интересное дальше: как пишут разработчики, они обновили систему матчмейкинга, в результате чего она теперь будет собирать потенциальных читеров и вынуждать их играть друг с дружкой. Хоть разработчики этого не пишут, но таким образом решаются сразу две проблемы: читеры и честным игрокам процесс не отравляют, и уже автоматически наказаны — у кого чит лучше, тот и победил.

Впрочем, на основе чего система будет выстраивать свои «подозрения» в читерстве, разработчики не сообщают. Оно и понятно — раскрывать секреты работы таких систем нельзя, но с другой стороны, у игроков возникают сомнения и опасения, что в разряд читеров могут попасть действительно сильные игроки, получающие «репорты» от менее талантливых соперников.

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activision infinity ward call of duty warzone
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Kyle Reeze
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А если у тебя реакция мангуста и тебя кидают к читерам? Бедные мангусты просто разочаруются в игре и станут уходить.
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