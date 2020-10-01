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Infinity Ward сообщила о блокировке более 200 тысяч читеров в Modern Warfare/Warzone с момента релиза

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Студия Infinity Ward сообщила, что продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к читерам, и что на сегодняшний день число заблокированных за жульничество в Call of Duty Modern Warfare и Warzone игроков перевалило за 200 тысяч. Естественно, это в общей сложности с момента релиза, включая недавнюю «волну» блокировок. По словам разработчиков, они будут продолжать совершенствовать свою античитерскую систему.

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Хотя Modern Warfare (2019) наверняка останется популярной ещё надолго, важно напомнить, что многие фанаты Call of Duty ждут выхода Black Ops Cold War, который запланирован на 13 ноября. Сразу в день релиза в новинке будут доступны одиночная кампания, мультиплеерные режимы на любой вкус, а также зомби-режим.

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Саша Устецький
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этот разгон тот которий на азоте изза чего в повседневных задачах такой разгон использовать не получится?
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ахахах
15:38
в соц сетях читаешь идёт ли на 7 и неставишь если большая
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t-dirt
15:37
в играх сливает амд. сравни ай5 10400 и ризен 5 3600... у первого частоты ниже чем у второго.
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
t-dirt
15:36
зато тдп в нагрузке будет спокойно за 200вт переваливать.
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
Стенли Твидл
15:36
а зачем тебе выше? всё равно штеудыч на частоте 3700 бессовестно сливает амудэ с частотой 3700))) частоты то кукурузные!
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t-dirt
15:35
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1. Ответ "ДА" = до кукурузных можно...wait oh shi
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Дима Голков
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