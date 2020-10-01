Студия Infinity Ward сообщила, что продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к читерам, и что на сегодняшний день число заблокированных за жульничество в Call of Duty Modern Warfare и Warzone игроков перевалило за 200 тысяч. Естественно, это в общей сложности с момента релиза, включая недавнюю «волну» блокировок. По словам разработчиков, они будут продолжать совершенствовать свою античитерскую систему.

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Хотя Modern Warfare (2019) наверняка останется популярной ещё надолго, важно напомнить, что многие фанаты Call of Duty ждут выхода Black Ops Cold War, который запланирован на 13 ноября. Сразу в день релиза в новинке будут доступны одиночная кампания, мультиплеерные режимы на любой вкус, а также зомби-режим.