Ghost of Tsushima подорожала в российском PlayStation Store
Вскоре после вчерашнего выхода для Ghost of Tsushima обновления версии 1.1 с кооперативным режимом пользователи заметили, что стоимость игры повысилась с 4 499 рублей до 4 999 рублей за базовое издание и с 5 099 рублей до 5 719 рублей — за цифровое «делюкс»-издание.
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По всей видимости, до Ghost of Tsushima дошла очередь повышения цен, о котором Sony официально известила пользователей ещё в конце прошлого месяца.
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В связи с этим возникает любопытная ситуация: в американском PlayStation Store героиня новости предлагается за $59.99, что даже при переводе в ослабленные рубли выходит заметно дешевле, чем официальная рублёвая цена в российском сегменте магазина. Скорее всего, Sony просто перестраховывается на случай возможного дальнейшего ослабления валюты.
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