Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
Вчера днём стало известно, что в российском сегменте PlayStation Store резко вскочили цены на игры: многие проекты подорожали на 500—1000 рублей, а в некоторых случаях даже больше. Предельно оптимистично настроенные пользователи предположили, что в системах Sony произошёл сбой, поскольку многих «свежих» игр, в частности, Call of Duty Black Ops Cold War, повышение цен не коснулось. Но сегодня российское представительство Sony прокомментировало ситуацию изданию «Игромания», разбив ложные надежды.
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Как поясняет Sony, с 26 сентября Sony Interactive Entertainment обновляет цены на контент в PlayStation Store в «избранных странах», что отражает текущие рыночные условия в них. Среди «избранных» оказалась и Россия.
По статистике, в российском PS Store подорожало свыше восьмисот игр.
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