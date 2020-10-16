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Ghost of Tsushima получила обновление с интересным кооперативным режимом

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Как и было обещано в начале прошлой недели, сегодня самурайский боевик Ghost of Tsushima обзавёлся обновлением версии 1.1, главным нововведением которого стал сюжетный кооперативный режим под названием «Легенды».

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В «Легендах» принимают участие от двух до четырёх игроков, выбравших себе один из четырёх доступных классов воина: ронин, убийца, самурай и охотник. Классы отличаются между собой уникальными способностями и видами оружия; например, охотник это местный лучник, в то время как самурай — мастер AOE-урона (по области), что позволяет ему расправляться с превосходящими по численности оппонентами.

Также в обновлении 1.1 появился режим «Новая игра +» и была внедрена дополнительная функциональность фоторежима.

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Напомним, что Ghost of Tsushima вышла в середине лета и стала самым быстро продаваемым проектом Sony в нынешнем (уже уходящем) поколении консолей PlayStation.

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