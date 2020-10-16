Ubisoft поделилась важным известием: работа над Assassin’s Creed Valhalla завершена и мастер-копии игры отправились в печать на оптических носителях, или, как этот этап называют иностранцы, «ушла на золото». Это значит, что дата выхода, назначенная на 10 ноября, уже зафиксирована и изменится только в случае внезапного обнаружения критических ошибок, но вероятность такого развития событий слишком незначительна.

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Напомним, что в Assassin’s Creed Valhalla мы играем за викинга Эйвора, приведшего свой народ на побережье Англии с целью её завоевания. В отличие от предыдущих частей серии Assassin’s Creed, в «Вальгалле» будет относительно мало побочных заданий, что объясняется положением нашего героя как завоевателя на чужой земле, сотрудничать с которым местные жители желанием явно не горят.

Примечательно, что у Эйвора нет конкретно обозначенного пола, и каноничной историей является та, в которой гендерная принадлежность главного героя меняется «Анимусом» в зависимости от некой силы потока воспоминаний.

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С подробнейшими системными требованиями Assassin’s Creed Valhalla можно ознакомиться здесь.