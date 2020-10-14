До выхода Assassin’s Creed Valhalla осталось меньше месяца, поэтому Ubisoft подсуетилась и опубликовала подробные системные требования проекта в пяти категориях — от минимальных до «ультра». Вместе с тем нашему вниманию представили обзорный трейлер «Вальгаллы», который определённо имеет смысл посмотреть. Что ж, не будем толочь воду в ступе и перейдём к главной теме новости.

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Минимальные требования — разрешение 1080p, низкие настройки качества, 30 fps:

процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 ии AMD Radeon R9 380;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется твердотельный (SSD));

64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования — разрешение 1080p, высокие настройки качества, 30 fps:

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Высокие требования — разрешение 1080p, высокие настройки качества, 60 fps:

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 1700;

8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Vega 64;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

Требования класса «Энтузиаст» — разрешение 1440p, очень высокие настройки качества, 60 fps:

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super или AMD Radeon RX 5700XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Ультравысокие требования — разрешение 4K, ультравысокие настройки качества, 30 fps:

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 5700XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Не берёмся судить разработчиков, по какой-то непонятной причине считающих 30 кадров в секунду играбельным уровнем производительности, но имеем, что имеем.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября.