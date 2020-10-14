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Главный герой Assassin’s Creed Valhalla в каноничном режиме будет периодически менять пол

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О том, что в Assassin’s Creed Valhalla можно по желанию менять пол главного героя прямо посреди игрового процесса, нам известно уже сравнительно давно. Каково сюжетное обоснование такой возможности, разработчики не поясняют, но факт остаётся фактом: при необходимости наш герой может быть как мальчиком, так и девочкой, что довольно-таки удобно. Но на днях с подачи издания IGN стали известны дополнительные подробности: оказалось, что в опции выбора пола героя присутствует третий вариант — «Позволить "Анимусу" решать».

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При выборе третьего варианта пол нашего брутального викинга Эйвора будет выбираться и меняться автоматически в зависимости от «силы потока воспоминаний». Любопытно, что именно данный режим обозначен в Assassin’s Creed Valhalla как режим по умолчанию.

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Естественно, игроки сразу начали расспрашивать разработчиков в Twitter, и главный сценарист Valhalla Дерби Макдевитт уточнил, что именно данный вариант является каноничным, и что по канону и мужская, и женская Эйвора будут появляться в игре. Таким образом, оба «Эйвора» — канон. С точки зрения сюжета и повествования никакой разницы в выборе вышеуказанных опций нет, однако именно вариант с «Анимусом» раскроет тайну нашего героя.

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Узнать ответ на вопрос «А был ли мальчик?» можно будет уже 10 ноября.

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