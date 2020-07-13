После мероприятия Ubisoft Forward журналисты сыграли в раннюю версию Assassin’s Creed Valhalla и поделились некоторыми любопытными геймплейными подробностями новинки.

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Как обнаружили журналисты, в Assassin’s Creed Valhalla практически отсутствуют побочные задания, вместо которых здесь проходят случайные «мировые события». Ubisoft нашла этому идеальное объяснение: дескать, вы играете за викинга-захватчика, поселившегося на чужой земле и держащего в страхе местных жителей, поэтому было бы странно и нелогично, если бы местные жители давали вам какие-то задания и обращались с просьбами.

Важно отметить, что в отношении отсутствия побочных заданий упоминается слово «практически» («почти»). По всей видимости, побочные задания-то будут, вот только в рамках обитателей нашего викингского поселения-базы в Англии.

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Также журналисты обратили внимание на то, что пол главного героя можно менять в любой удобный момент. Сюжетного объяснения данной механике нет, но, возможно, в событиях Assassin’s Creed Valhalla по канону участвуют сразу оба Эйвора — и мужская, и женская версии.

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Кроме того, упоминаются возвращение социального стелса, система харизмы главного героя, многочисленные мини-игры вроде рыбалки и выпиванием алкоголя на скорость, и возможность носить оружие в обеих руках.

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 17 ноября. Официальный геймплей с Ubisoft Forward можно посмотреть в нашем соответствующем материале.