Сборник обновлённой трилогии Mass Effect продолжает с завидной регулярностью всплывать в различных уголках Сети, тем самым постоянно убеждая нас в том, что дыма без огня не бывает. Сегодня портал Gematsu сообщил о том, что южнокорейский игровой комитет выставил рейтинг продукту под названием Mass Effect Legendary Edition. Больше никаких подробностей сообщено не было.

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Если верить журналисту VentureBeat Джеффу Граббу, то ремастер трилогии Mass Effect должен был выйти в конце года, но из-за пандемии и проблем с «апгрейдом» первой части релиз решили отложить до следующего года.

Возможно, анонс всё-таки прозвучит седьмого ноября — в так называемый День N7 — но лучше быть обрадованным пессимистом, чем огорчённым оптимистом.