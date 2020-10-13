Похоже, тираж Baldur’s Gate III в Steam уже преодолел отметку в миллион копий
Несмотря на то, что Baldur’s Gate III пребывает в раннем доступе, проект уже радует игроков высоким уровнем качества и явно претендует на роль одной из лучших ролевых игр современности. И вот, уважительный подход к пользователю потихоньку приносит свои плоды: как гласит статистика довольно известного портала SteamSpy, тираж ранней версии Baldur’s Gate III в Steam превысил отметку в один миллион экземпляров.
реклама
После изменения системы просмотра пользовательских профилей в Steam со сбором статистики у SteamSpy стало туговато, но обычно эти сведения подтверждаются, тем более что в воскресенье Valve официально сообщила, что Baldur’s Gate III была самой продаваемой игрой на минувшей неделе.
Стоит напомнить, что Baldur’s Gate III вышла в раннем доступе всего неделю назад, так что результат в любом случае впечатляющий. На текущий момент Baldur’s Gate III рекомендуют к прохождению 85 % решившихся оставить рецензию пользователей.
реклама
реклама
Полноценный релиз, по плану, должен состояться в следующем году. На днях разработчики поделились любопытным наблюдением: несмотря на богатые возможности редактора персонажа, игроки в основном предпочитают создавать красивого голубоглазого мужчину.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила