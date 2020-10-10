Несмотря на то, что Baldur’s Gate III пребывает в раннем доступе, разработчики из Larian Studios обращаются с проектом как с полностью завершённым и даже собирают любопытную статистику. Так, разработчики решили собрать «Франкенштейна» и воссоздать внешность персонажа на основе усреднённых данных соответствующего редактора.

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Получился мало того что мужчина, так ещё со светлой кожей, симпатичным лицом и крепким телосложением. По словам разработчиков, они очень расстроены, ведь они предоставили игрокам возможность добавлять героям демонические глаза, рога и даже хвосты, а тут такой банальный персонаж. «Мы очень много трудились над этим редактором, добавьте безумия!», — пишут удивлённые разработчики.

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Естественно, «огорчение», удивление и упрёки разработчиков следует воспринимать исключительно как шутку, ведь сам текст написан в саркастическом стиле. Наверняка им наоборот приятно, что усреднённая внешность героя получилось именно такой.

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Baldur’s Gate III сейчас пребывает в раннем доступе в Steam и GOG и уже установила рекорд как самый успешный ранний релиз игры от Larian Studios. То ли ещё будет с полноценным релизом.