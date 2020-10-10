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Другое

«Скучно!»: авторы Baldur’s Gate III огорчились, увидев усреднённую внешность создаваемых игроками героев

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Несмотря на то, что Baldur’s Gate III пребывает в раннем доступе, разработчики из Larian Studios обращаются с проектом как с полностью завершённым и даже собирают любопытную статистику. Так, разработчики решили собрать «Франкенштейна» и воссоздать внешность персонажа на основе усреднённых данных соответствующего редактора.

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Получился мало того что мужчина, так ещё со светлой кожей, симпатичным лицом и крепким телосложением. По словам разработчиков, они очень расстроены, ведь они предоставили игрокам возможность добавлять героям демонические глаза, рога и даже хвосты, а тут такой банальный персонаж. «Мы очень много трудились над этим редактором, добавьте безумия!», — пишут удивлённые разработчики.

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Естественно, «огорчение», удивление и упрёки разработчиков следует воспринимать исключительно как шутку, ведь сам текст написан в саркастическом стиле. Наверняка им наоборот приятно, что усреднённая внешность героя получилось именно такой.

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Baldur’s Gate III сейчас пребывает в раннем доступе в Steam и GOG и уже установила рекорд как самый успешный ранний релиз игры от Larian Studios. То ли ещё будет с полноценным релизом.

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Van Helsing
13:20
по производительности в играх -1050ти в самом низу по фпс.1650 и rx470 обходят 1050ти ну а 1650super обходит всех).Если про авито то 1050 ти и 470 стоят по сути одинакого.
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
Yolanda Tarska
13:19
Так баксов возьми, а не карту))
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
lokky7
13:19
то есть вы отождествляете себя с бабой?))
«Скучно!»: авторы Baldur’s Gate III огорчились, увидев усреднённую внешность создаваемых игроками героев
Yolanda Tarska
13:19
Кто спешит (фанаты), они к весне уже ни одну 3080 сменят на другую из-за призрачной надежды разогнать ещё на 50МГц без стабильности. Может будут даже и те, кто станут метаться туда сюда между зелёными...
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Vitaly St
13:19
Зелот опять сделал какой-то высос пальца.
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
Серегарус
13:18
да кроме упоротых фриков никто не хочет отождествлять себя с кракозяброй..я вот бабу создам, к примеру
«Скучно!»: авторы Baldur’s Gate III огорчились, увидев усреднённую внешность создаваемых игроками героев
Dan Dare
13:17
Все логично. Они теперь на одной (темной) стороне. : ) Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему! Эххх.. )
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Shock Memes
13:16
Хз, мне все равно где покупать игру, но в егс банально дешевле изза купона.
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Evgeniy Som
13:10
лол нубилойдик, давай покажи прогон бенча в рагоне без упора в PL. При 100% нагрузке он всегда будет а если не будет то хреного разогнал ти видюха работает не на полную. Кол тебе за комментарий.
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kiberman
13:10
Земляк,всё по делу расписал. +100 в карму
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