Лучшие публикации недельных чартов продаж в Steam — это когда в них происходят заслуженные изменения в лучшую сторону. После нескольких недель «царствования» Among Us, а до неё Fall Guys, на верхнюю ступеньку пьедестала на этой неделе поднялась ранняя версия долгожданной Baldur’s Gate III.

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Серебряным и бронзовым «призёрами» стали Phasmophobia и Among Us соответственно. В десятку лидеров также вошли Star Wars Squadrons, предзаказ Cyberpunk 2077 и другие проекты, ранее занимавшие куда более почётные места в «топе».

В целом десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядит следующим образом: