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Baldur’s Gate III закономерно возглавила недельный чарт продаж в Steam

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Лучшие публикации недельных чартов продаж в Steam — это когда в них происходят заслуженные изменения в лучшую сторону. После нескольких недель «царствования» Among Us, а до неё Fall Guys, на верхнюю ступеньку пьедестала на этой неделе поднялась ранняя версия долгожданной Baldur’s Gate III.

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Серебряным и бронзовым «призёрами» стали Phasmophobia и Among Us соответственно. В десятку лидеров также вошли Star Wars Squadrons, предзаказ Cyberpunk 2077 и другие проекты, ранее занимавшие куда более почётные места в «топе».

В целом десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядит следующим образом:

  • Baldur’s Gate III (ранний доступ);
  • Phasmophobia;
  • Among Us;
  • Valve Index VR Kit;
  • Star Wars Squadrons;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • FIFA 21;
  • Hades;
  • Red Dead Redemption 2.
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