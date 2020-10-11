Baldur’s Gate III закономерно возглавила недельный чарт продаж в Steam
Лучшие публикации недельных чартов продаж в Steam — это когда в них происходят заслуженные изменения в лучшую сторону. После нескольких недель «царствования» Among Us, а до неё Fall Guys, на верхнюю ступеньку пьедестала на этой неделе поднялась ранняя версия долгожданной Baldur’s Gate III.
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Серебряным и бронзовым «призёрами» стали Phasmophobia и Among Us соответственно. В десятку лидеров также вошли Star Wars Squadrons, предзаказ Cyberpunk 2077 и другие проекты, ранее занимавшие куда более почётные места в «топе».
В целом десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядит следующим образом:
- Baldur’s Gate III (ранний доступ);
- Phasmophobia;
- Among Us;
- Valve Index VR Kit;
- Star Wars Squadrons;
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- FIFA 21;
- Hades;
- Red Dead Redemption 2.
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