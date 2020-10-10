Работы над провальным экшеном Crucible от Amazon полностью остановлены, серверы закроют в ноябре
Компания Amazon сообщила, что работа над условно-бесплатным сетевым шутером Crucible прекращается полностью. Уже и дата закрытия серверов имеется — 9 ноября. одно радует: игроки, потратившие на проект свои кровные, могут забрать деньги, оформив специальную заявку.
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О качестве Crucible мы сейчас говорить не будем, но отметим, что команда разработчиков будет переведена на другой проект от Amazon — New World. Это большая ролевая многопользовательская игра, на которую компания делает большую ставку. Что до Crucible, то она была запущена в мае нынешнего года, с популярностью у неё сразу всё не задалось. Почти сразу после выпуска авторы игры решили убрать два режима из трёх имеющихся, что нельзя не считать «тревожным звоночком». А уже в конце июня Crucible было решено вернуть на этап закрытого тестирования.
Видимо, количество проблем, с которыми столкнулась команда, было настолько велико, что полное закрытие серверов и отмена разработка стали единственно верным решением в данной ситуации.
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