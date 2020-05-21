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Боевик Crucible от Amazon получил разгромные рейтинги в Steam

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Игровое подразделение компании Amazon выпустило свой бесплатный шутер Crucible в Steam. Разработкой проект, о котором мы не единожды писали, занималась Relentless Studios. По случаю выхода игры разработчики подготовили специальный трейлер. Текущая версия Crucible содержит в себе 10 персонажей с уникальными наборами оружия, горстку карт и большие амбиции.

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К сожалению, красивого старта не получилось. Игра бесплатная, поэтому пользователи Steam начали активно её скачивать, знакомиться и делать скоропалительные выводы. На данный момент пользовательский рейтинг составляет 43% на основании более 2 тысяч отзывов. Игроки ругают Crucible за плохую оптимизацию, однообразный игровой процесс, отсутствие чата и многое другое. Самая же удручающая новость — в игре просто неинтересно стрелять и бегать. На эту претензию авторам надо отреагировать в первую очередь, иначе Crucible ждёт гибель и забвение.

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У Crucible также наблюдались определённые проблемы с запуском — проект не был запущен одновременно по всему миру, за что разработчикам пришлось даже приносить извинения через Twitter. Как будет дальше развиваться этот проект — узнаем в ближайшее время. Пока он доступен только на PC.

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amazon games crucible relentless studios
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Сейчас обсуждают

E1nher1
15:09
Проще 2700 за 10К купить и на боксе его держать. А потом купить 4700 на монокристалле. Тоже за 10-ку, когда-нибудь.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
taurintown
15:07
У идиота сгорел процессор, он купил новый.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
MriS
15:06
Нафига людям этот геморрой, проще 3700х купить он в играх на уроне 9900к кушает и фпс в норме))
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Каа
15:06
Интересно.. УФ, обычно, негативно влияет на материалы... под воздействием излучения они в разы быстрее разрушаются, тот же пластик, резина, полиэтилен...
Tronsmart представила наушники на чипе Qualcomm с УФ стерилизацией
E1nher1
15:05
Ну так отключите половину ядер этом 3950X, залочьте частоту и не будет ничего греться. Все решаемо. И если вы нашли деньги на 3950X, то купите себе и кулер, способный реально рассеять 200+ ватт
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
McArcher
15:05
На вторичном рынке владельцев 300-ых чипсетов АМД видели ?
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
Christinachadzynski Christinachadzynski
15:03
Если говорит, что по ГПУ, значит, изолировал проблему)
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
John Shepard
15:03
молодец, уже признал, что интел за 5к отдельный сорт говна, развивайся, дойдет, что 10900к тоже сорт говна
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Christinachadzynski Christinachadzynski
15:02
8 - это при 10мВ от тестера? - там в теории только утечка должна видиться.
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
MriS
15:02
Так вы написали «В игрушках любой процессор чувствует себя нормально» В реале нормально себя чувствуют все 65 и один 95 tdp у zen2
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
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