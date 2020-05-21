Игровое подразделение компании Amazon выпустило свой бесплатный шутер Crucible в Steam. Разработкой проект, о котором мы не единожды писали, занималась Relentless Studios. По случаю выхода игры разработчики подготовили специальный трейлер. Текущая версия Crucible содержит в себе 10 персонажей с уникальными наборами оружия, горстку карт и большие амбиции.

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К сожалению, красивого старта не получилось. Игра бесплатная, поэтому пользователи Steam начали активно её скачивать, знакомиться и делать скоропалительные выводы. На данный момент пользовательский рейтинг составляет 43% на основании более 2 тысяч отзывов. Игроки ругают Crucible за плохую оптимизацию, однообразный игровой процесс, отсутствие чата и многое другое. Самая же удручающая новость — в игре просто неинтересно стрелять и бегать. На эту претензию авторам надо отреагировать в первую очередь, иначе Crucible ждёт гибель и забвение.

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У Crucible также наблюдались определённые проблемы с запуском — проект не был запущен одновременно по всему миру, за что разработчикам пришлось даже приносить извинения через Twitter. Как будет дальше развиваться этот проект — узнаем в ближайшее время. Пока он доступен только на PC.