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Сетевой шутер Crucible от Amazon лишится двух режимов из трёх доступных спустя две недели после запуска

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Несколько недель назад компания Amazon Games выпустила Crucible — сетевой проект, который в Steam за это время успел насобирать кучу отрицательных отзывов. Старт у игры прошёл скверно, средний пользовательский рейтинг сейчас составляет 44% на основании более 10 тысяч отзывов. Причём, распространяется Crucible по условно-бесплатной модели, и это обстоятельство никоим образом не помогает популяризировать проект. А сейчас вот выяснилось, что Amazon Games отказывается от дальнейшей поддержки двух режимов из трёх доступных.

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Напомним, на момент старта Crucible поддерживала три режима: Harvester Command (сбор ресурсов и прокачка способностей), Alpha Hunters (королевская битва для восьми команд по два человека) и Heart of Hives (долгие манипуляции с ульями и трутнями). Так вот, самым востребованным вариантом оказался последний — Heart of Hives. Его команда девелоперов собирается развивать и впредь, а первые два в ближайшее время будут отключены.

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Причина для такого жёсткого решения указывается максимально банальная — непопулярность Harvester Command и Alpha Hunters у игроков. Напомним, с момента выхода Crucible прошло две недели с небольшим, игра стартовала 21 мая.

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Сотрудники Amazon Games, не смотря на очевидные трудности с запуском, серьёзно настроены поддерживать Crucible на протяжении долгого времени. В ближайшее время в игре появятся голосовой чат, мини-карта и другие полезные вещи, которые должны быть в сетевом шутере по умолчанию. В контентном плане проект тоже будет регулярно пополняться. Посмотрим.

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