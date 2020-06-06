Несколько недель назад компания Amazon Games выпустила Crucible — сетевой проект, который в Steam за это время успел насобирать кучу отрицательных отзывов. Старт у игры прошёл скверно, средний пользовательский рейтинг сейчас составляет 44% на основании более 10 тысяч отзывов. Причём, распространяется Crucible по условно-бесплатной модели, и это обстоятельство никоим образом не помогает популяризировать проект. А сейчас вот выяснилось, что Amazon Games отказывается от дальнейшей поддержки двух режимов из трёх доступных.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Напомним, на момент старта Crucible поддерживала три режима: Harvester Command (сбор ресурсов и прокачка способностей), Alpha Hunters (королевская битва для восьми команд по два человека) и Heart of Hives (долгие манипуляции с ульями и трутнями). Так вот, самым востребованным вариантом оказался последний — Heart of Hives. Его команда девелоперов собирается развивать и впредь, а первые два в ближайшее время будут отключены.

реклама

Причина для такого жёсткого решения указывается максимально банальная — непопулярность Harvester Command и Alpha Hunters у игроков. Напомним, с момента выхода Crucible прошло две недели с небольшим, игра стартовала 21 мая.

реклама

Сотрудники Amazon Games, не смотря на очевидные трудности с запуском, серьёзно настроены поддерживать Crucible на протяжении долгого времени. В ближайшее время в игре появятся голосовой чат, мини-карта и другие полезные вещи, которые должны быть в сетевом шутере по умолчанию. В контентном плане проект тоже будет регулярно пополняться. Посмотрим.