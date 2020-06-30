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Провальный сетевой шутер Crucible от Amazon закрывается спустя месяц после релиза

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Пострелизная история сетевого шутера Crucible от Amazon получилась очень короткой и, в какой-то степени, поучительной. Разработчики выпустили полусырой продукт, по поводу качества которого пользователи Steam оставляли разгромные отзывы. Спустя пару недель после релиза девелоперам пришлось прекратить поддержку двух режимов из трёх доступных. Но ситуацию это никоим образом не исправило. На данный момент у Crucible имеется 43% рейтинга на основании более 10 тысяч пользовательских рецензий в Steam.

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Проект ругают абсолютно за всё, подвергая критике все его составляющие: графику, механику стрельбы, интерфейс и даже доступных героев. Напомним, Crucible появилась в свободном доступе в конце мая, и уже сейчас Amazon приняла решение вернуть провальный проект на этап закрытого тестирования. То есть, тот майский релиз — он ненастоящий, будет потом ещё один. Если будет.

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Команда авторов продолжить трудиться в поте лица, исправляя ошибки и добавляя контент. Все нынешним игрокам оставят доступ к проекту, прогресс тоже будет сохранён. Внутриигровой магазин таким счастливчикам тоже оставят, что выглядит форменным издевательством. А уже завтра все прочим пользователям Steam, которые захотят прикоснуться к творению игрового подразделения Amazon, придётся оставлять заявку на сайте.

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