Премьера сетевого режима Call of Duty Black Ops Cold War
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Activision вместе с Treyarch и при поддержке Raven Software официально представили Call of Duty Black Ops Cold War в конце прошлого месяца. Первичная премьера касалась исключительно режима одиночной кампании, и чтобы не создавать переизбыток информации, Activision, по традиции, отложила премьеру мультиплеера новинки до 9 сентября. Указанный день настал, презентация началась.
Презентация мультиплеера проходит в режиме прямой трансляции, которую можно посмотреть ниже.
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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.
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