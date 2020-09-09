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Премьера сетевого режима Call of Duty Black Ops Cold War

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Activision вместе с Treyarch и при поддержке Raven Software официально представили Call of Duty Black Ops Cold War в конце прошлого месяца. Первичная премьера касалась исключительно режима одиночной кампании, и чтобы не создавать переизбыток информации, Activision, по традиции, отложила премьеру мультиплеера новинки до 9 сентября. Указанный день настал, презентация началась.

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Презентация мультиплеера проходит в режиме прямой трансляции, которую можно посмотреть ниже.

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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.

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Теги

activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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Сейчас обсуждают

Haustmyrkr
19:41
Лол, найс будапешт.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Haustmyrkr
19:41
Ты зашёл и даже прокомментировал - профит. Свободен, хех.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Elias Moses
19:40
ЧТо ни карта 30 серии равна больше 2080ти, не верю что без РТ 2080ти уступит 3070 ни тем более 3060супер если взять усредненый ФПС в множестве игр.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
ACDCOVER
19:40
На слайдах Хуанга новые кечи 30xx чут ли не на 150% лучше прошлых кеч 20хх, а на деле все намного печальнее. Хорошо если разница будет в 30%
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Exiton
19:39
"It is worth noting that this channel has already been caught using fake review samples..."
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Panzerkampfwagen
19:39
Получается 3080 ни туда ни сюда)))) 10 мало - 20 много через три года её чип превратится в тормоз))))
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Slow Mo
19:38
Продать отдел Radeon если и в этот раз облажаются ,а сотрудников уволить
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Катерина Стец
19:37
Ко времени появления на полках 3080 будет равна 2080ти :)
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Drake@
19:37
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Inttz
19:37
И ты только сейчас это сообщил??
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