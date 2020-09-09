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Activision вместе с Treyarch и при поддержке Raven Software официально представили Call of Duty Black Ops Cold War в конце прошлого месяца. Первичная премьера касалась исключительно режима одиночной кампании, и чтобы не создавать переизбыток информации, Activision, по традиции, отложила премьеру мультиплеера новинки до 9 сентября. Указанный день настал, презентация началась.

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Презентация мультиплеера проходит в режиме прямой трансляции, которую можно посмотреть ниже.

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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.