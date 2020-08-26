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Call of Duty Black Ops Cold War представлена официально

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Как и было обещано, сегодня «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone состоялся анонс Call of Duty Black Ops Cold War, подтвердивший всю информацию из крупной утечки на этой неделе: Black Ops Cold War является прямым продолжением оригинальной Black Ops, и её действие разворачивается в начале 1980-х годов, в один из самых напряжённых периодов Холодной войны.

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В ходе одиночной кампании мы встретим знакомых героев и воссозданные исторические личности вроде президента США Рональда Рейгана и должны будем выследить советского агента под позывным Персей, грезящего идеей нарушения мирового баланса сил и изменения хода истории. В процессе игры мы побываем в культовых местах времён Холодной войны: в Восточном Берлине, во Вьетнаме (в виде воспоминаний, флешбеков), в Турции и даже в штаб-квартире КГБ на Лубянке.

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В Black Ops Cold War мы сами создаём своего главного героя (даже третий, «секретный» пол есть), а не отыгрываем роль конкретного персонажа. В зависимости от выбранных настроек будет различаться и игровой процесс за героя. Также разработчики отмечают богатство геймплейных возможностей и относительную нелинейность: миссии придётся проходить разными способами, от классической скрытности до штурма и даже до имитации серии Hitman. В зависимости от принятых в ходе игры решений даже будет зависеть финал всей истории.

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Предварительные заказы уже стартовали в PlayStation Store, Microsoft Store и в Blizzard Battle.net. Всё верно, игра возвращается в российский PS Store после скандала с прошлогодней Modern Warfare. За оформление предварительного заказа вам полагается ранний доступ к бета-тестированию новинки, а также набор исполнителя Вудса и чертёж оружия для Modern Warfare и Warzone.

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Мировая премьера сетевого режима Black Ops Cold War состоится 9 сентября, а релиз запланирован на 13 ноября. Уже сейчас, впрочем, известно, что сетевой режим будет поддерживаться бесплатно и монетизироваться с помощью боевых пропусков — проверенная и справедливая система. Зомби-режим на месте.

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