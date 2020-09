Аркада Fall Guys Ultimate Knockout всерьёз намерена установить рекорд продолжительности пребывания в статусе лидера недельных чартов продаж в Steam. Данный занимательный и ни к чему не обязывающий проект с момента релиза в начале августа никому не уступает первенство в продажах в Steam, и сегодня в очередной раз подтвердил свой недосягаемый статус.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Впрочем, изменений в чарте на этой неделе достаточно: десятку лидеров вместе с Fall Guys, Crusader Kings, Among Us, Craftopia и Marvel’s Avengers разбавили Valve Index VR Kit, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition и NBA 2K21. В целом десятка лидеров продаж минувшей недели выглядит следующим образом:

Fall Guys Ultimate Knockout;

Among Us;

Crusader Kings III;

Craftopia;

Valve Index VR Kit;

Marvel’s Avengers;

Crusader Kings III Royal Edition;

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning;

Divinity Original Sin II Definitive Edition;

NBA 2K21.

Важно напомнить, что чарт продаж Steam распределяет игры по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.