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Fall Guys так никому и не уступила первое место в недельном чарте продаж Steam

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Аркада Fall Guys Ultimate Knockout всерьёз намерена установить рекорд продолжительности пребывания в статусе лидера недельных чартов продаж в Steam. Данный занимательный и ни к чему не обязывающий проект с момента релиза в начале августа никому не уступает первенство в продажах в Steam, и сегодня в очередной раз подтвердил свой недосягаемый статус.

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Впрочем, изменений в чарте на этой неделе достаточно: десятку лидеров вместе с Fall Guys, Crusader Kings, Among Us, Craftopia и Marvel’s Avengers разбавили Valve Index VR Kit, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition и NBA 2K21. В целом десятка лидеров продаж минувшей недели выглядит следующим образом:

  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Among Us;
  • Crusader Kings III;
  • Craftopia;
  • Valve Index VR Kit;
  • Marvel’s Avengers;
  • Crusader Kings III Royal Edition;
  • Kingdoms of Amalur Re-Reckoning;
  • Divinity Original Sin II Definitive Edition;
  • NBA 2K21.

Важно напомнить, что чарт продаж Steam распределяет игры по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.

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