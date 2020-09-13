Fall Guys так никому и не уступила первое место в недельном чарте продаж Steam
Аркада Fall Guys Ultimate Knockout всерьёз намерена установить рекорд продолжительности пребывания в статусе лидера недельных чартов продаж в Steam. Данный занимательный и ни к чему не обязывающий проект с момента релиза в начале августа никому не уступает первенство в продажах в Steam, и сегодня в очередной раз подтвердил свой недосягаемый статус.
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Впрочем, изменений в чарте на этой неделе достаточно: десятку лидеров вместе с Fall Guys, Crusader Kings, Among Us, Craftopia и Marvel’s Avengers разбавили Valve Index VR Kit, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition и NBA 2K21. В целом десятка лидеров продаж минувшей недели выглядит следующим образом:
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Among Us;
- Crusader Kings III;
- Craftopia;
- Valve Index VR Kit;
- Marvel’s Avengers;
- Crusader Kings III Royal Edition;
- Kingdoms of Amalur Re-Reckoning;
- Divinity Original Sin II Definitive Edition;
- NBA 2K21.
Важно напомнить, что чарт продаж Steam распределяет игры по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.
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