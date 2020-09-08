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Многострадальная Lords of the Fallen 2 всё же увидит свет: игру передали новой студии

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Lords of the Fallen 2 можно смело назвать одним из самых многострадальных проектов последних лет. О начале его разработки мы узнали ещё в 2014 году, но затем игру преследовала целая череда неудач: то одни разработчики «накосячат», то другие, в результате время идёт, деньги улетают, а работа стоит. Сегодня компания CI Games сообщила о возобновлении производства Lords of the Fallen 2.

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Проект передали в руки студии под названием Hexworks. Чем она знаменита, не уточняется, зато нам сообщили, что в её составе находятся ветераны игровой индустрии, в том числе трудившиеся над проектами AAA-класса. Какой-либо уверенности эти слова абсолютно не придают: точно такие же описания были и у предыдущих двух коллективов, и прекрасно известно, к чему это привело.

Возможно, на этот раз всё действительно сложится лучшим образом. Релиз, впрочем, ждать придётся долго: проект находится на совсем ранней стадии разработки.

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Теги

ci games lords of the fallen hexworks lords of the fallen 2
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