В начале этого года переиздания DOOM и DOOM II вышли на PC через собственный «лончер» компании Bethesda. Многим игрокам подобный расклад не понравился, и они решили ждать поступления переизданий на хорошо знакомые виртуальные прилавки. Ждать пришлось долго — без малого восемь месяцев — но ожидание наверняка себя оправдает.

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Доступ к обновлённым DOOM и DOOM II автоматически получат все обладатели оригинальных The Ultimate DOOM и DOOM II Hell On Earth, при этом Bethesda сохранит для всех желающих возможность запускать оригинальные версии культовых шутеров — для них в библиотеке Steam будут предусмотрены собственные опции запуска.

В переизданных версиях появилась поддержка широкоформатных мониторов, режим Deathmatch 3.0, «ультражестокий+» уровень сложности и многое другое. Любопытный факт: полное боли лицо Думгая, которое должно появляться на экране при разовой утрате 20 и более очков здоровья, теперь будет возникать всегда при соблюдении данного условия; раньше из-за ошибки оно появлялось только в очень жёстко определённых ситуациях.