Resident Evil Village привезут на TGS 2020 в конце сентября
Resident Evil Village была официально анонсирована в начале лета и планируется к выходу уже в следующем году, однако Capcom до сих пор не показала нам геймплейные кадры новинки. Возможно, это недоразумение будет исправлено уже в рамках выставки Tokyo Game Show (TGS) 2020 Online, которая пройдёт с 23 по 27 сентября.
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Capcom подтвердила, что привезёт ожидаемую многими новую часть культовой франшизы на данное мероприятие, но при этом важно отметить, что компания упомянула лишь о присутствии Resident Evil Village на TGS 2020; в чём конкретно оно будет выражаться, пока не уточняется.
Напомним, что действие Resident Evil Village разворачивается в некой восточноевропейской деревушке, которую разработчики называют одним из главных действующих «лиц» игры. Игрокам предстоит много бродить и исследовать локации, а по продолжительности Resident Evil Village и вовсе является самой масштабной игрой серии.
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К сожалению, вряд ли стоит надеяться на релиз Resident Evil Village раньше третьего или даже четвёртого квартала следующего года: в июле Capcom уточнила, что степень готовности проекта составляет примерно 60 %.
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