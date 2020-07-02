Работа над Resident Evil Village завершена примерно на две трети
Представители Capcom побеседовали с журналистами известного японского игрового издания Famitsu и поведали несколько интересных подробностей касательно Resident Evil Village, о которой мы впервые услышали в начале июня.
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Для начала разработчики пояснили, что производство Resident Evil Village началось три с половиной года назад, и на сегодняшний день степень готовности проекта составляет 60 %.
Также авторы объяснили, почему Resident Evil Village не имеет ярко выраженного порядкового номера, а только завуалированный в слове Village (Vill, VIII, 8). По словам разработчиков, дело в желании Capcom обратить внимание игроков именно на слово Village (деревня), ведь европейская деревушка, в которой разворачивается действие новой Resident Evil, по сути, является полноценным героем игры. Что скрывается за этими словами, очевидно, объяснят позже.
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По плану, Resident Evil Village выйдет в следующем году. Учитывая указанную выше степень готовности проекта, вряд ли имеет смысл ждать релиза раньше третьего или даже четвёртого квартала будущего года. Проект полностью «некстгенный» и выйдет на PC и консолях нового поколения; PS4 и Xbox One выброшены за борт по своим техническим характеристикам.
Новыми подробностями пообещали поделиться в августе.
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