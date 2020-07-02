Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Работа над Resident Evil Village завершена примерно на две трети

+
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже

Представители Capcom побеседовали с журналистами известного японского игрового издания Famitsu и поведали несколько интересных подробностей касательно Resident Evil Village, о которой мы впервые услышали в начале июня.

реклама

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Для начала разработчики пояснили, что производство Resident Evil Village началось три с половиной года назад, и на сегодняшний день степень готовности проекта составляет 60 %.

Также авторы объяснили, почему Resident Evil Village не имеет ярко выраженного порядкового номера, а только завуалированный в слове Village (Vill, VIII, 8). По словам разработчиков, дело в желании Capcom обратить внимание игроков именно на слово Village (деревня), ведь европейская деревушка, в которой разворачивается действие новой Resident Evil, по сути, является полноценным героем игры. Что скрывается за этими словами, очевидно, объяснят позже.

реклама

реклама

По плану, Resident Evil Village выйдет в следующем году. Учитывая указанную выше степень готовности проекта, вряд ли имеет смысл ждать релиза раньше третьего или даже четвёртого квартала будущего года. Проект полностью «некстгенный» и выйдет на PC и консолях нового поколения; PS4 и Xbox One выброшены за борт по своим техническим характеристикам.

Новыми подробностями пообещали поделиться в августе.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil village resident evil 8 village
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Работа над Resident Evil Village завершена примерно на две трети
+
Дополнение Jungle Awakens для Minecraft Dungeons уже доступно для прохождения
+
Футуристический ролевой экшен Hellpoint выйдет в конце июля
+
Состоялся релиз бесплатного ремейка Trackmania Nations
+
Приключенческая игра Beyond a Steel Sky обзавелась точной датой релиза на PC
+
Cyberpunk 2077 лишилась нескольких игровых механик, включая бег по стенам
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
194
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
148
Тестирование GTX 750 c 2 ГБ GDDR5-памяти — продолжаем всплытие
64
Нестандартные решения распространенных проблем с компьютером - реальный опыт из практики обслуживания ПК
54
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
22
Солнце, море, пальмы, пляж - 11 шутеров на тропическом острове для слабых ПК
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
14
The Last of Us: Part II — рецензия
22

Сейчас обсуждают

Гжегорж Бржешчишчикевич
15:58
Жуткие скандалы коварные шпионы тайные информаторы подковёрные интриги и скандальные расследования! Жадные щупальца коварного Зелота расползаются по миру,тайные информаторы внедрены даже в унит...
Информатором опубликованы возможные фото ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX
peppery
15:58
Да глубокого по барабану интересует тебя мнение чье-то или нет. Этот факт никак не коррелирует с твоим низким уровнем развития, лол.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
warmuza
15:58
Не знаю про что ты. Я через Тинькова на Питерской бирже торгуюсь.
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
Зю
15:57
кек Это не час, это минута) В первоисточнике написано, что автор выключил нагрузку после минуты, поэтому частота ушла вниз.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
peppery
15:57
Лол, ты серьезно сейчас винишь процессор вместо тех, кто проектировал дерьмовую СО?
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Inttz
15:56
Пять баллов) хаха
The Last of Us: Part II — рецензия
Alex TOPMAN
15:55
На местном "форексе"-эмуляторе где деньги не возвращают? ;)
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
warmuza
15:54
Пожалуй, подожду третий дубль - от зелота.
Информатором опубликованы возможные фото ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX
Александр Еремеев
15:54
Я рядовой семьянин. Мне важно во что одета моя семья, что мы едим, какое образование получат мои дети, сколько стоит коммуналка, каков платёж по ипотеке и многие другие вопросы. При этом у каждого в с...
Видеокарты NVIDIA RTX обеспечивают более 60 FPS в разрешении 4K и более 100 FPS при 1440p с DLSS 2.0
Alex TOPMAN
15:54
Её и на СО можно нарисовать (для позиционирования).
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем