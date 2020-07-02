Представители Capcom побеседовали с журналистами известного японского игрового издания Famitsu и поведали несколько интересных подробностей касательно Resident Evil Village, о которой мы впервые услышали в начале июня.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Для начала разработчики пояснили, что производство Resident Evil Village началось три с половиной года назад, и на сегодняшний день степень готовности проекта составляет 60 %.

Также авторы объяснили, почему Resident Evil Village не имеет ярко выраженного порядкового номера, а только завуалированный в слове Village (Vill, VIII, 8). По словам разработчиков, дело в желании Capcom обратить внимание игроков именно на слово Village (деревня), ведь европейская деревушка, в которой разворачивается действие новой Resident Evil, по сути, является полноценным героем игры. Что скрывается за этими словами, очевидно, объяснят позже.

реклама

реклама

По плану, Resident Evil Village выйдет в следующем году. Учитывая указанную выше степень готовности проекта, вряд ли имеет смысл ждать релиза раньше третьего или даже четвёртого квартала будущего года. Проект полностью «некстгенный» и выйдет на PC и консолях нового поколения; PS4 и Xbox One выброшены за борт по своим техническим характеристикам.

Новыми подробностями пообещали поделиться в августе.