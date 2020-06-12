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Компания Sony, как и обещала, начала свою многообещающую июньскую презентацию, на которой нас ждут многочисленные анонсы и показы ранее представленных проектов. Сама компания нарекла презентацию «Будущим гейминга», и мы будем оперативно обновлять данную заметку по мере поступления новых подробностей.

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Sony наконец-то показала, как выглядит её передовая консоль PlayStation 5. Футуристично, симпатично, но многим может не понравиться цветовая гамма. Консоль будет продаваться в двух вариантах: с приводом и без него. Также игроки при желании смогут приобрести фирменные наушники, пульт и зарядную станцию.

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Анонс Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Все владельцы консоли получат трёхмесячный бесплатный доступ к Grand Theft Auto Online. Игра получит некие графические улучшения, но какие конкретно — пока не поясняется.

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Spider-Man: Miles Morales — первый крупный анонс стрима. Новая игра про Человека-паука должна поступить в продажу до конца нынешнего года. Главным героем станет темнокожий парень Майлс Моралес, которого мы знаем по комиксам и недавнему мультфильму.

Следом нам показали Казунори Ямаути, который взял и анонсировал Gran Turismo 7. Анонс снабдили коротенькой демонстрацией игрового процесса.

Sony и Capcom впервые официально представили Resident Evil Village (8). По этому случаю нам показали трейлер, в котором главный герой седьмой части Итан попал в какую-то деревню Восточной Европы. Местные жители сражаются с оборотнями, а Крис Редфилд убивает важного персонажа. Важно знать, что нам опять предстоит наблюдать за действом в режиме от первого лица. Релиз планируется на следующий год.

Guerilla сделала самый крутой анонс всей презентации — Horizon: Forbidden West, продолжение Horizon Zero Dawn. Ролик показал, как именно будут выглядеть настоящие некстген-проекты для PlayStation 5. Уровень детализации окружения просто запредельный: так выглядели CGI-ролики для топовых PS4-проектов.

Ratchet & Clank: Rift Apart — новый проект в именитой серии приключенческих игр. Это уже добрая традиция от Sony — выпускать новую Ratchet & Clank под старт очередной PlayStation. Геймплейный ролик пытался удивить нас некстген-графикой с потрясающей системой мелких частиц.

Студия Bluepoint Games действительно готовит ремейк оригинальной Demon’s Souls. Слухи об этом ходили достаточно давно. Проект должен выйти на PlayStation 5, разработчикам в качестве помощи выписали представителей SIE Japan Studio. По такому случаю рекомендуем ознакомиться с дебютным трейлером.

Далее случился анонс Project Athia — PS5-эксклюзива от Square Enix. Выглядит игра очень хорошо, если это действительно запись реального игрового процесса. Детализация персонажей, всё те же частицы — всё на высшем уровне. Даты релиза пока нет.

Stray — игра с необычным сеттингом, в котором роботы-бомжи, роботы-парикмахеры и просто успешные роботы пытаются показать нам, какой несправедливой может быть жизнь. Кажется, за всем действом мы будем наблюдать глазами бездомного, но очень смышлёного котика. Выйдет Stray только в будущем году, разработкой занимается Annapurna Interactive.

Владельцы консолей PlayStation 3 должны помнить сэкбоя — уморительного вязаного человечка из игры Little Big Planet, он всё так же умеет мило улыбаться и махать ручкой. Разработчики из Sumo Digital анонсировали Sackboy: A Big Adventure. По названию всё понятно: всё посвящено приключениям нашего героя, а не построению отдельных мини-игр внутри большой игры, как это было в Little Big Planet.

Потом на презентации нам показали двух разработчиков из студии Ember Lab, которые с едва скрываемым волнением презентовали свой небольшой проект — Kena: Bridge of Spirits. Тут и приключения, и красивые локации, и общение со странными существами. Главная героиня ловко орудует луком и пытается общаться с местными представителями уникальной фауны. Почему-то, вспомнилась великолепная Beyond Good & Evil.

Не нуждающийся в представлении Синдзи Миками презентовал своё новое детище — Ghostwire: Tokyo. Созданием занимается студия Tango Gameworks. Ранее эти люди сделали для нас The Evil Within, если что. Выход игры запланирован на будущий год.

Презентация проекта Returnal от студии Housemarque поначалу заставила всех фанатов Mass Effect как следует поволноваться. Девушка в скафандре, крупные планы, инопланетные миры — картинка получилась вполне в духе последней Andromeda. Оказалось же, что мы имеем дело с процедурно генерируемым экшеном с видом от третьего лица. Девушка-астронавт оказалась на некой загадочной планете, где флора постоянно меняется, а героиня, простите, постоянно гибнет и воскресает. Эдакий «День сурка» в далёкой галактике.

Давайте честно: анонс Hitman III стал приятной неожиданностью. Нам показали специальный трейлер и небольшое видео с реальным игровым процессом. Удивляет тот факт, что игра должна поступить в продажу уже в начале будущего года, в январе.

Разработчики из Counterplay Games представили новый трейлер экшена Godfall. Бодрое такое «рубилово» с прекрасным уровнем детализации, но немного неуместным саундтреком. Кажется, это для любителей. Релиз должен случиться до конца нынешнего года, игру выпустят не только на PS5, но и на PC.

Pragmata — технологичный проект от Capcom, который в момент анонса походил на новое детище Хидео Кодзимы. Здесь разработчики тоже пытаются удивить нас странными визуальными образами, не менее странными тандемами героев и прочими нарочито несовместимыми между собой вещами. Мужчина в скафандре спасает девочку, летит в космос… А к нам, по плану, прилетит в 2022 году.

А вот с новой игрой от Arkane Lyon всё получилось более стандартно. Нам показали, что Deathloop, соревновательный шутер от первого лица, в котором два героя пытаются избавиться друг от друга. Одному из бойцов придётся разорвать временную петлю, поддерживаемую восьмью целями. Соответственно, оппоненту важно сохранить петлю и таким образом выиграть. Релиз должен состояться в этом году не только на PlayStation 5, но и на PC.