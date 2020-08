Gamescom 2020 уже на излёте, и новостей с данной выставки (в этом году проводимой в «онлайне») закономерно поступает всё меньше, однако Obsidian Entertainment всё же успела порадовать поклонников своего творчества и привезла на мероприятие запись игрового процесса дополнения Peril on Gorgon для The Outer Worlds.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Дополнение расширит сюжет ролевой игры и отправит нас на астероид Горгона, на котором нам предстоит разобраться с причинами и последствиями неудачно проведённого здесь ранее научного эксперимента.

Естественно, вместе с новой сюжетной линией в дополнении Peril on Gorgon также появится новая экипировка, оружие и способности. Аддон сравнительно крупный, и его прохождение в среднем займёт у игроков около восьми часов.

реклама

реклама

Релиз Peril on Gorgon состоится 9 сентября на PC и пока ещё актуальных консолях PlayStation 4 и Xbox One. В будущем The Outer Worlds пополнится и вторым сюжетным аддоном под названием Murder on Eridanos; подробностей о нём, впрочем, пока нет.