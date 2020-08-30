Obsidian показала 12 минут геймплея крупного сюжетного аддона для The Outer Worlds
Gamescom 2020 уже на излёте, и новостей с данной выставки (в этом году проводимой в «онлайне») закономерно поступает всё меньше, однако Obsidian Entertainment всё же успела порадовать поклонников своего творчества и привезла на мероприятие запись игрового процесса дополнения Peril on Gorgon для The Outer Worlds.
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Дополнение расширит сюжет ролевой игры и отправит нас на астероид Горгона, на котором нам предстоит разобраться с причинами и последствиями неудачно проведённого здесь ранее научного эксперимента.
Естественно, вместе с новой сюжетной линией в дополнении Peril on Gorgon также появится новая экипировка, оружие и способности. Аддон сравнительно крупный, и его прохождение в среднем займёт у игроков около восьми часов.
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Релиз Peril on Gorgon состоится 9 сентября на PC и пока ещё актуальных консолях PlayStation 4 и Xbox One. В будущем The Outer Worlds пополнится и вторым сюжетным аддоном под названием Murder on Eridanos; подробностей о нём, впрочем, пока нет.
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