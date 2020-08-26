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Пошаговая стратегия Phoenix Point от создателя оригинальной X-COM получит сегодня второе DLC

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Пошаговая стратегия Phoenix Point сегодня обзаведётся дополнением Legacy of the Ancients. Свежее DLC посвящено цивилизации Антедилувиан. По легенде здешнего мира, эти существа обитали на Земле давным-давно, ещё до появления людей. Те самые участники проекта Phoenix находят технологии Антедилувиан, попутно выяснив, что ими интересуются другие.

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Legacy of the Ancients предлагает стандартный набор опций для такого рода дополнения. Будут новые единицы оружия и экипировки, новые миссии и враги, новые карты и биомы, а также полноценная сюжетная линия.

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Напомним, Phoenix Point создана под чётким руководством Джулиана Голлопа. Этот человек является создателем оригинальной X-COM. Оригинальная Phoenix Point была выпущена в конце прошлого года. Что до Legacy of the Ancients, то это второй дополнение из трёх запланированных. Выход первого DLC под названием Blood and Titanium состоялся в марте нынешнего года.

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