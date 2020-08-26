Пошаговая стратегия Phoenix Point от создателя оригинальной X-COM получит сегодня второе DLC
Пошаговая стратегия Phoenix Point сегодня обзаведётся дополнением Legacy of the Ancients. Свежее DLC посвящено цивилизации Антедилувиан. По легенде здешнего мира, эти существа обитали на Земле давным-давно, ещё до появления людей. Те самые участники проекта Phoenix находят технологии Антедилувиан, попутно выяснив, что ими интересуются другие.
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Legacy of the Ancients предлагает стандартный набор опций для такого рода дополнения. Будут новые единицы оружия и экипировки, новые миссии и враги, новые карты и биомы, а также полноценная сюжетная линия.
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Напомним, Phoenix Point создана под чётким руководством Джулиана Голлопа. Этот человек является создателем оригинальной X-COM. Оригинальная Phoenix Point была выпущена в конце прошлого года. Что до Legacy of the Ancients, то это второй дополнение из трёх запланированных. Выход первого DLC под названием Blood and Titanium состоялся в марте нынешнего года.
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