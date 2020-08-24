На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут почти четыре десятка игр
Церемония открытия Gamescom 2020 в этом году будет проводиться в онлайн-формате, но это не означает, что она хоть как-то уступит «живой» версии по размаху. Скорее, наоборот. Как заявил продюсер и ведущий церемонии открытия Джефф Кили, в этом году в ней примут участие 38 игр.
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Здесь сразу важно отметить, что речь в рамках церемонии открытия пойдёт в основном об уже представленных проектах. Анонсы новинок тоже будут, но во избежание путаницы с формулировкой Кили сразу пояснил, что «38 игр» не равно «38 анонсов». Известно, что среди участников показа будут сюжетное дополнение к DOOM Eternal и ремастер Age of Empires III.
Церемония открытия Gamescom 2020 начнётся в этот четверг, 27 августа, в 21:00 по московскому времени, а за полчаса до неё пройдёт специальное предварительное шоу, где тоже планируют показать что-то интересное. В общей сложности церемония открытия будет продолжаться около двух часов (плюс ещё полчаса предварительного шоу).
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Любопытно, что полторы недели назад список запланированных к показу на церемонии открытия Gamescom игр был значительно скромнее — «более двух десятков». Впрочем, 38 это действительно больше, чем двадцать.
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