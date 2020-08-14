В конце августа в цифровом формате пройдёт игровая выставка Gamescom 2020, и на церемонии её открытия — Opening Night Live — нашему вниманию собираются представить более двадцати разных игр. Об этом в своём Twitter сообщил ведущий церемонии открытия Джефф Кили.

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Что за игры нас ждут, сколько из них непосредственно анонсы новинок, а не повторные показы уже представленных проектов, пока не уточняется. Точно на данный момент известно лишь то, что в рамках церемонии открытия Gamescom 2020 нам покажут сюжетное дополнение The Ancient Gods, Part One для боевика DOOM Eternal.

Gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа.